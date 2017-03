Tăng thu nhờ...bia, rượu, thuốc lá

Tỉ lệ tăng “khủng” này cao hơn bốn lần so với tỉ lệ tăng khoảng 8% của năm 2015, cao hơn... 60 lần so tỉ lệ tăng của năm 2014.

Nguyên nhân tăng chính là do thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt các mặt hàng trên có tăng từ 1-1-2016. Đồng thời cũng do cách tính thuế hàng nhập khẩu không thấp hơn 7% so với giá bán bình quân trên thị trường.

Ô tô cũng là mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong chín tháng đầu năm, có hai tháng tăng đột biến về thuế của Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam. Cụ thể, tháng 6 tăng gần 200% thuế và tháng 7 tăng gần 220% so với bình quân các tháng trước.

Thuế thu nhập DN của khối DN nhà nước giảm 4,5% so với cùng kỳ.

Trong chín tháng đầu năm, tổng thu ngân sách (phần nội địa) tại TP.HCM khoảng 145.000 tỉ đồng.