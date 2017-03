Tăng thuế nhập ô tô tải

Cụ thể, xe tải thường dưới 5 tấn có thuế hiện hành 68% sẽ tăng lên 70%; xe chạy dầu loại 20 tấn – 24 tấn chịu thuế 25% (tăng 5%), xe chạy xăng loại 20 tấn – 24 tấn đang chịu thuế 15% thì lên 25% và đang chịu 20% thì lên 35%; ba dòng xe từ 5-10 tấn hiện chịu thuế suất 50% sẽ bị tăng lên 70%; xe 10-20 tấn chạy bằng động cơ khác, đang chịu thuế 30% cũng sẽ chịu thuế 70%.

Có 7 dòng xe tải đông lạnh hiện chịu thuế 15% sẽ tăng lên thành 20%.

Việc tăng thuế này dựa trên kiến nghị của Công ty cổ phần ô tô TMT. Công ty này cho rằng hiện nay các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu linh kiện để sản xuất lắp ráp xe ô tô phải chịu nhiều loại chi phí đầu tư và sản xuất, lắp ráp: Các chi phí đầu tư dây chuyền sản xuất lắp ráp tương đối lớn, thời gian thu hồi vốn lâu; chi phí quản lý, nhân công phục vụ sản xuất lắp ráp xe ô tô trong nước lớn hơn rất nhiều so với việc nhập khẩu nguyên chiếc xe tải; giá nhập khẩu bộ linh kiện rời rạc cao hơn so với khi nhập ô tô tải hoàn chỉnh do điều kiện khắt khe từ nhà cung cấp; giá đầu vào các linh kiện nội địa hóa cao. Vì vậy cần tăng thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc và giảm thuế nhập linh kiện, cụ thể như hộp số, đèn xe, còi, kính chắn gió, gương, lưng ghế,...