Tăng trưởng GDP cao nhất trong 10 năm trở lại đây

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sáu tháng đầu năm của cả nước chỉ tăng 0,55% so với cuối năm 2014. Đây là mức rất thấp so với chỉ tiêu đã phê duyệt của Quốc hội là 5%. Theo Bộ trưởng, nguyên nhân khiến CPI giảm mạnh là do giá dầu thế giới giảm mạnh trong quý IV-2014 và đầu năm 2015. Giá dầu giảm khiến giá đầu vào các dịch vụ khác giảm, kéo theo CPI giảm. Đồng thời hàng hóa quốc tế cũng theo xu thế này và giảm theo, tác động mạnh đến CPI của Việt Nam.

Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ KH&ĐT cho rằng dù CPI thấp nhưng sản xuất vẫn tăng. Trong quý I-2015, GDP cả nước tăng 6,08%. Tính chung sáu tháng đầu năm, tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức 6,28%. Đây là mức cao nhất trong nhiệm kỳ này và trong 10 năm trở lại đây. “Điều này cho thấy CPI thấp nhưng không đáng lo ngại do tăng trưởng ổn định, quý sau cao hơn quý trước một cách bền vững” - Bộ trưởng Vinh nhấn mạnh.

TRÀ PHƯƠNG