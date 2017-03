Tăng trưởng tín dụng vượt 33%

Cụ thể, theo thông báo chiều 6-11 của Ngân hàng nhà nước, tín dụng đối với nền kinh tế tháng 10 ước tăng 2,04% so với cuối tháng trước và tăng 33,29% so với 31-12-2008, trong đó tín dụng bằng VND ước tăng 2,03% và tín dụng bằng ngoại tệ ước tăng 2,06% so với cuối tháng trước.

Cũng theo Ngân hàng nhà nước, so với tháng trước, mặt bằng lãi suất huy động VND tăng nhẹ 0,1%-0,3%/năm, hiện đang phổ biến ở mức 8,0%-10%/năm. Lãi suất cho vay giữ ổn định ở mức 10%-10,5%/năm (mức lãi suất cho vay sau khi được hỗ trợ lãi suất phổ biến là 4,5%-6%/năm). Đối với USD, lãi suất huy động cũng tăng, mức phổ biến hiện 1,3%-3,5%/năm. Lãi suất cho vay tương đối ổn định tối đa là 8%/năm.

Riêng lãi suất cho vay thỏa thuận của các tổ chức tín dụng đối với các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng phổ biến ở mức 14%-16,5%/năm.

L.THANH