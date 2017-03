Tăng trưởng xuất khẩu khó về đích

Mặc dù trong năm tháng đầu năm, một số mặt hàng xuất khẩu vẫn có mức tăng trưởng kim ngạch khá cao. Song tính chung kim ngạch xuất khẩu năm tháng đầu năm 2009 đạt 22,9 tỷ USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2008. Trong đó có một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực giảm mạnh như cao su giảm 49,2%; dây điện và dây cáp điện: 41,7%; giày dép: 10,1%; dệt may: 1,6%...

Ông Nguyễn Thanh Hòa cũng lo ngại kim ngạch xuất khẩu năm nay khó có khả năng đạt được mức 3% như chỉ tiêu đã được điều chỉnh mà Chính phủ vừa trình Quốc hội chứ không nói gì đến kế hoạch đề ra là 13%. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh cho biết: “Để năm nay đạt được kim ngạch xuất khẩu 3% thì phải có những giải pháp đột phá lớn. Bởi hoạt động xuất khẩu ngày càng khó khăn trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới vẫn chưa thể vực dậy. Như cuối năm ngoái, Quỹ Tiền tệ quốc tế có dự báo tăng trưởng xuất khẩu năm 2009 của Việt Nam có thể âm đến 15%. Lúc đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dường như không nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra. Nhưng với những khó khăn của các doanh nghiệp và sau năm tháng đầu năm, giờ chúng ta mới thấy thấm thía”.

Còn theo cả ba kịch bản kinh tế mà Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) mới đưa ra trong báo cáo kinh tế 2009 hồi đầu tháng 5 này, nếu loại bỏ yếu tố tái xuất vàng, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong năm nay đều âm. Cụ thể như kịch bản cơ bản, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam là âm 12,2%; trong khi đó, con số này ở kịch bản lạc quan và bi quan tương ứng là âm 7,2% và âm 25,5%.

Ông Đinh Văn Ân - Viện trưởng CIEM phân tích, có nhiều yếu tố khiến tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong năm nay sẽ âm. Đó là giá dầu giảm mạnh so với năm ngoái, giá các mặt hàng xuất khẩu khác cũng sẽ giảm và xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, vốn có đóng góp rất lớn cho kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước, chỉ đạt 6,4 tỷ USD, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, bốn tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước chỉ giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước là nhờ có sự đóng góp của 2,5 tỷ USD từ tái xuất vàng. Nếu trừ yếu tố này thì kim ngạch xuất khẩu đã giảm tới 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo số liệu của Bộ Công thương, về kim ngạch nhập khẩu, tháng 5 cũng là tháng thứ hai liên tiếp nhập siêu quay trở lại với khoảng 1,5 tỷ USD. Dù sau ba tháng đầu năm xuất siêu mà chủ yếu là nhờ xuất khẩu vàng nhưng tính năm tháng đầu năm, nhập siêu đã ở mức 1,1 tỷ USD.