Táo, lê Trung Quốc vào VN giá...4000 đồng/kg

Nhiều vụ trái cây Trung Quốc vi phạm an toàn thực phẩm Theo Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), trong đợt kiểm tra từ ngày 10-8 đến 10-9 đã phát hiện bốn mẫu trái cây tươi TQ có dư lượng thuốc BVTV vượt mức cho phép, vi phạm quy định an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó, một mẫu mận tươi chứa carbendazim, hai mẫu nho có dư lượng difenoconazone và một mẫu lựu có chứa tubeconazone và carbendazim.

Trước đó, trong đợt kiểm tra từ ngày 10-7 đến 10-8 Cục BVTV cũng đã phát hiện các mẫu nho và khoai tây TQ có dư lượng thuốc BVTV cao gấp 3-5 lần mức cho phép.Cục BVTV cho biết đã nâng tần suất kiểm tra các mặt hàng vi phạm từ 10% lên 30%, đồng thời giữ các lô hàng trên tại cửa khẩu đến khi có chứng nhận kết quả đạt an toàn mới cho nhập khẩu vào VN, lô hàng nào vi phạm sẽ buộc phải tái xuất. Nếu tiếp tục phát hiện vi phạm sẽ nâng tần suất kiểm tra mặt hàng này lên 100%. Lỗ hổng quản lý Trao đổi với PV, một cán bộ Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) TP.HCM cho biết qua kiểm tra các lô hàng trái cây TQ từ các chợ đầu mối đều có bao gói, ghi nhãn, có hồ sơ (tờ khai hàng hóa nhập khẩu, hóa đơn, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, giấy chứng nhận kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm). Tuy nhiên giấy chứng nhận kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm chỉ kiểm tra về cảm quan bên ngoài chứ không được kiểm tra về dư lượng các chất BVTV. Do đó cơ quan này thường xuyên phải đi lấy mẫu trái cây và rau củ tại chợ đầu mối để phân tích dư lượng hóa chất.Một điều bất cập trong công tác quản lý chất lượng trái cây nhập khẩu là sau khi lấy mẫu thì các chủ hàng vẫn được bán bình thường. Phải mất ít nhất hai giờ sau khi lấy mẫu đoàn kiểm tra mới có kết quả phân tích định tính xem có dư chất hay không và để phân tích định lượng phải mất nhiều thời gian hơn, có khi 1-3 ngày. “Trong trường hợp phát hiện lô hàng có dư lượng thuốc BVTV vượt mức cho phép thì cũng chỉ có cách thông báo cho chủ hàng và ban quản lý chợ, còn lô hàng họ đã bán hết từ lâu”, một cán bộ Chi cục BVTV TP.HCM cho biết.