Tạo tour tết độc đáo để hút khách

Khác với không khí trầm lắng, tập trung phát triển các tour nội địa như những năm trước, mùa tết năm nay, nhiều doanh nghiệp (DN) hướng sang các tour cho khách đón tết ở nước ngoài. Dẫu là khá mới nhưng các tuyến đón tết xa như đi Nhật, Hàn Quốc, châu Âu, Mỹ, Ấn Độ… gần như còn rất ít chỗ hoặc đã không còn nhận đăng ký nữa. Trong khi đó, các tour nội cũng được DN đầu tư tạo nhiều nét mới để thu hút du khách.

Khách thích đón tết ở phương xa

Theo Công ty Fiditour, tổng lượng khách đăng ký tour du lịch trong và ngoài nước trong dịp tết Tân Mão trên 16.000 khách, trong đó số đoàn bổ sung đón thêm khoảng 500 khách, tăng 32% so với cùng kỳ. Đặc biệt, các chương trình du xuân nước Mỹ, châu Âu, Úc, Nhật, Thổ Nhĩ Kỳ… tất cả các đoàn đều đã đầy ngay từ tháng 12-2010. Đây được xem là điểm đặc biệt trong năm nay, du khách đã bắt đầu lựa chọn các chương trình tour xa nhiều hơn các năm qua.

Theo Viettravel, dự kiến năm nay, du khách tham gia tour tết Nguyên đán sẽ tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước. Cũng theo DN này, du khách du xuân tết Nguyên đán năm nay có xu hướng “xuất ngoại” nhiều hơn, bên cạnh các tour truyền thống thì tại thị trường xa cũng có số lượng khách tăng lên đáng kể.

Du lịch sinh thái ở Gáo Giồng (Đồng Tháp) tạo nhiều chương trình để thu hút khách dịp tết. Ảnh: GIA TUỆ

Còn theo Công ty Saigontourist, hiện đã có hơn có 200 tour du lịch trong dịp tết Nguyên đán, tính đến thời điểm này đã có hơn 2.500 khách đặt tour đi du lịch nước ngoài, dự kiến lượng khách Saigontourist đón trong dịp tết năm nay tăng khoảng 20% so với năm trước. Về mặt khai thác thị trường, Hàn Quốc và Nhật cũng đang trở thành một thị trường đáng quan tâm trong dịp tết năm nay. Saigontourist đã sớm chuẩn bị và triển khai hành trình ngắm hoa anh đào ở hai nước trên. Theo Saigontourist, không chỉ viếng các chùa thiêng nhân dịp đầu năm, du khách còn được chiêm ngưỡng khung cảnh nên thơ của rừng hoa anh đào đủ sắc thái bao bọc quanh chùa Vàng Kinkajuki, đền Heian (Nhật) và nở bừng trên đảo thiên đường Jeju, Công viên Tap Dong (Hàn Quốc)...

Du lịch biển, chợ biên giới quá tải!

Đứng đầu danh sách này là đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Các DN lữ hành đã đặt hết phòng, xe di chuyển trên đảo, vé tàu và máy bay ra, vào đảo trong 10 ngày tết. Trên đảo chỉ có khoảng 3.500 phòng nghỉ. Trong đó có khoảng 30%-35% đạt tiêu chuẩn ba sao trở lên. Theo các DN kinh doanh lưu trú trên đảo, hầu hết phòng nghỉ và xe di chuyển trên đảo đã được các “đại gia” kinh doanh lữ hành ở TP.HCM và Cần Thơ đặt trước 2-3 tháng. Số lượng tàu cao tốc, máy bay có hạn nên việc ra, vào đảo thường quá tải vào các đợt cao điểm. Hơn nữa, đây là mùa nghỉ “trú đông” của nhiều du khách nước ngoài nên du lịch Phú Quốc khá “đỏng đảnh” so với các điểm đến ở vùng biển miền Trung. Biển Hà Tiên (Kiên Giang) mùa tết này được dự báo sẽ “cháy” phòng bởi lượng khách ở ĐBSCL và khách đi vía Bà ở Châu Đốc đổ về rất đông. Giá phòng có thể tăng lên 2-3 lần so với ngày thường.

Nằm trong tốp đầu trong danh mục các điểm đến ngày tết ở ĐBSCL là Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang). Theo Ban Quản lý Các khu kinh tế cửa khẩu tỉnh này, khả năng Tịnh Biên đón khoảng 10.000 lượt khách/ngày đến tham quan, mua sắm tại chợ biên giới Tịnh Biên và siêu thị miễn thuế. Tiểu thương, DN kinh doanh tại đây không nghỉ tết. Bà Nguyễn Ngọc Ánh, tiểu thương chợ biên giới Tịnh Biên, cho biết: “Năm nào cũng vậy, những ngày tết rất đông khách. Từ mùng một tết đã có người đi tham quan. Cao điểm từ mùng hai tết trở đi. Tôi mở cửa bán tới khi nào hết khách, có khi đến 7-8 giờ tối. Mới 3-4 giờ sáng đã có khách tới chợ, phải mở cửa bán tiếp. Chợ biên giới những ngày tết gần như không ngủ…”.

Giá tour tăng mạnh

Riêng các tour trong nước, theo các công ty du lịch lượng khách cũng tăng mạnh so với mọi năm, trong nước sớm đầy nhất là các tour miền Bắc, miền Trung. Hiện nay du khách đang hướng đến các tỉnh phía Bắc do mùa xuân phương Bắc rất đẹp và có không khí tết qua nhiều lễ hội.

Theo một số DN du lịch, nguyên nhân khách muốn đi xa là do đối với các nước lân cận trong khu vực Đông Nam Á hay Trung Quốc, khách đã quá quen thuộc, vì vậy năm nay họ chọn những tuyến điểm xa hơn để khám phá. Bên cạnh đó, năm nay do tết Dương lịch và âm lịch khá gần nhau nên nhiều du khách sẽ tập trung chọn tết Nguyên đán bởi có thời gian nghỉ dài, tận dụng thời điểm đẹp nhất cho những chuyến du xuân, đón lộc may mắn trong và ngoài nước.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Giám đốc truyền thông Công ty Du lịch Fiditour, cho biết xu hướng người dân mua tour đi du lịch nước ngoài trong dịp tết năm nay tăng cao so với năm trước. Ngoài những hành trình tour độc, du khách nên đăng ký sớm để giữ chỗ, còn các tour thông thường đơn vị đã lên kế hoạch đảm bảo không cháy tour giờ chót và giữ mức giá ổn định từ nay tới sát tết. Dự kiến, lượng khách đi du lịch nước ngoài chiếm 40%, khoảng 6.500 khách, tăng 20% so với năm 2010.

Cũng như mọi năm, năm nay do ảnh hưởng bởi giá cả nên giá tour tăng mạnh, giá tour thường tăng nhẹ 5%-10% so với ngày thường, đặc biệt có DN khai thác các tour xa, do ảnh hưởng bởi giá USD nên đưa ra mức giá tăng gần 30%-40%. Theo lý giải của một số DN, với các tour đi tuyến gần thì giá vé máy bay cao, còn với các tuyến đi xa, dịch vụ ở nước ngoài lại tăng. Bên cạnh đó, hệ thống khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch đã đưa ra mức tăng khoảng 10%-25% trong dịp tết Nguyên đán, vì vậy giá tour cũng phải tăng theo.

Món “độc” hút khách về miệt vườn Tại vùng sông nước, các khu du lịch sinh thái đang rộn ràng chuẩn bị phục vụ những ngày tết. Làng du lịch Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) tăng nhân sự lên 200 người phục vụ khách. Sản phẩm du lịch độc đáo là đua heo vẫn được ưu tiên hàng đầu với tần suất “diễn” nhiều hơn. Riêng “cơm địa chủ” được chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều món ăn dân dã, có lợi cho sức khỏe thực khách ngày tết. Các khu du lịch sinh thái cồn Thới Sơn (Tiền Giang), cồn Phụng (Bến Tre), Vinh Sang (Vĩnh Long)… mở cửa suốt để đón khách với “đặc sản” cho khách làm nông dân, trải nghiệm cuộc sống đồng quê nhưng đầy hào hứng.

NHƯ VŨ - GIA TUỆ - B.THÙY