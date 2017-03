Tập đoàn dầu khí xin đầu tư 13 dự án điện

Như vậy, chỉ sau nửa tháng, khi Điện lực Việt Nam đề nghị trả lại, PVN đã có văn bản xin làm chủ đầu tư của các dự án này.

Được biết, 13 dự án điện với tổng công suất 13.800 MW do Chính phủ giao cho Điện lực Việt Nam đầu tư để phát triển nguồn điện. Tuy nhiên, cuối tháng 8 vừa qua, đơn vị này đã đề nghị giao cho nhà đầu tư khác với lý do tập đoàn không thể thu xếp vốn. Theo báo cáo của Điện lực Việt Nam, tập đoàn này đã đàm phán với nhiều ngân hàng trong và ngoài nước nhưng các ngân hàng từ chối cho vay vì lý do giá điện thấp, lạm phát tăng cao, Điện lực Việt Nam thu không đủ chi và sẽ không đảm bảo khả năng trả nợ.

Trong khi đó, PVN lại khẳng định ngoài các dự án nguồn điện từ khí thì việc mở rộng, tìm kiếm các dự án điện chạy bằng nhiên liệu khác ngoài khí cũng được PVN nhắm tới. Vì vậy, PVN đề xuất xin toàn bộ dự án mà Điện lực Việt Nam muốn trả lại. Trước đó, tập đoàn này cũng đề xuất với Chính phủ được phối hợp với Lilama thành lập công ty cổ phần (PVN 70% vốn điều lệ) để triển khai dự án Nhiệt điện Vũng Áng I và II, công suất 2.400 MW. Hiện PVN là chủ đầu tư ba dự án điện (Cà Mau 1, Cà Mau 2 và Nhơn Trạch 1) công suất 2.000 MW.

Vụ trưởng Vụ Năng lượng (Bộ Công thương) Tạ Văn Hường cho biết Thủ tướng đã giao cho Bộ Công thương xử lý 13 dự án điện mà EVN đã trả lại. Bộ sẽ xem xét việc PVN xin chuyển giao các dự án này có hợp lý và khả thi hay không. Dự kiến trong tháng 10, Bộ Công thương sẽ trình Chính phủ phương án giải quyết đối với 13 dự án điện nói trên.