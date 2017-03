Tập đoàn Dệt may: Xin thí điểm lập tài khoản ngoại tệ tập trung

Ông Giang kiến nghị Bộ cho phép doanh nghiệp ngành dệt may tự đổi USD với nhau trong nội bộ ngành nhằm cân đối, ổn định nguồn ngoại tệ phục vụ xuất nhập khẩu. Theo ông, doanh nghiệp dệt may xuất khẩu thu USD về, doanh nghiệp dệt may nhập khẩu lại cần USD để chi trả. Vì vậy, nên để hai bên liên kết với nhau để trao đổi ngoại tệ. Ngoài ra, để giảm khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp dệt may, ông Giang cũng kiến nghị cho phép doanh nghiệp được chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp một năm.