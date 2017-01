Tập đoàn Hoa Sen: Công ty quản lý tốt nhất châu Á

Đây là năm thứ hai Tập đoàn Hoa Sen nhận giải thưởng Công ty được quản lý tốt nhất châu Á

Theo đó, doanh thu đạt 17.894 tỉ đồng, vượt 25% kế hoạch đề ra; lợi nhuận sau thuế đạt 1.504 tỉ đồng, tăng trưởng 130% so với NĐTC trước.



Lợi nhuận tăng trưởng 130%

Ngày 6-1, tại TP.HCM, Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2016-2017. Đồng thời, tại buổi lễ, HSG vinh dự nhận giải thưởng “Công ty được quản lý tốt nhất châu Á 2016” do tạp chí tài chính toàn cầu Euromoney bình chọn. Trước đó, HSG cũng đã nhận được thành tích đáng tự hào này vào năm 2014.

Năm 2016 là năm đánh dấu chặng đường 15 năm hình thành và phát triển của HSG. Tuy bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng NĐTC 2015-2016 của HSG đã khép lại với những kết quả tăng trưởng đáng tự hào. Cụ thể, HSG đã thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch và tăng trưởng mạnh mẽ so với NĐTC trước. Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ thành phẩm đạt hơn 1,2 triệu tấn, vượt 13% kế hoạch và tăng trưởng 22% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 17.894 tỉ đồng, vượt 25% kế hoạch đề ra. Nổi bật nhất chính là chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 1.504 tỉ đồng, tăng trưởng 130% so với NĐTC trước.

Với những thành tích đạt được, trong năm 2016 HSG đã vinh dự nhận nhiều giải thưởng cao quý của Nhà nước, các bộ, ngành trao tặng. Đặc biệt, tại đại hội đồng cổ đông, tạp chí Euromoney đã trao giải Công ty được quản lý tốt nhất châu Á trong lĩnh vực kim loại và khai khoáng năm 2016 cho HSG. Giải thưởng này được đánh giá dựa trên phiếu bình chọn của các nhà phân tích thị trường tại các ngân hàng đầu tư và viện nghiên cứu hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Marcus, Giám đốc khu vực châu Á của tạp chí tài chính Euromoney, cho biết với tiêu chí bao gồm thị trường vững mạnh, lợi nhuận, khả năng tăng trưởng và chất lượng quản lý, HSG đã vinh dự đứng đầu trong giải thưởng Công ty quản lý tốt nhất trong lĩnh vực kim loại và khai khoáng tại châu Á. Bên cạnh đó, với việc đáp ứng các tiêu chuẩn về chiến lược chặt chẽ và thuyết phục nhất; hệ thống quản trị doanh nghiệp tốt nhất; ban quản lý cấp cao dễ tiếp cận nhất; sổ sách tài chính minh bạch nhất; tối đa hóa giá trị cổ đông nhất; website đầy đủ thông tin và hữu ích nhất, trách nhiệm với cộng đồng, giải thưởng này còn khẳng định tâm huyết của một thương hiệu luôn nỗ lực cam kết mang lại những giá trị tối ưu hóa cho cộng đồng, người tiêu dùng và cổ đông.

Củng cố thị trường nội địa, nâng cao năng lực sản xuất

Chủ tịch HSG Lê Phước Vũ chia sẻ tại đại hội đồng cổ đông

Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HSG, nhấn mạnh bước sang NĐTC 2016-2017, HSG sẽ tiếp tục củng cố các lợi thế cạnh tranh sẵn có nhằm tạo nền tảng phát triển ổn định thị trường nội địa, hoàn thiện quy trình sản xuất khép kín, đa dạng hóa sản phẩm, chuẩn bị bệ phóng vững chắc nhằm bứt phá trong các giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong đó, sản lượng tiêu thụ đạt hơn 1,5 triệu tấn/năm, doanh thu 23.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.650 tỉ đồng là những mục tiêu kinh doanh HSG hướng đến trong năm tới.



Ông Vũ chia sẻ không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường tôn, thép trong nước, HSG còn đạt được những bước tiến dài trên thị trường quốc tế với kênh tiêu thụ phủ khắp 65 quốc gia/vùng lãnh thổ. Trong NĐTC mới, HSG sẽ lấy thị trường nội địa làm gốc thông qua việc mở nhanh hệ thống chi nhánh phân phối bán lẻ để mang những sản phẩm “bán đúng giá - đúng tiêu chuẩn - đúng chất lượng - được bảo hành” đến tận tay người tiêu dùng cuối cùng. Đồng thời, Hoa Sen sẽ tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu và tiếp tục thực hiện các hoạt động từ thiện mang tính nhân văn, hướng đến cộng đồng nhằm thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu Hoa Sen vững mạnh, thân thiện.