Tập đoàn Hoa Sen: Khánh thành dây chuyền công nghệ N.O.F số 4

Đây là dây chuyền sản xuất tôn thứ tư của Tập đoàn Hoa Sen sử dụng công nghệ N.O.F (Non Oxidising Furnace - lò đốt không oxy làm sạch bề mặt tôn) tiên tiến.

Khởi công lắp đặt từ tháng 6-2012, dây chuyền sản xuất tôn số 4 công suất 120.000 tấn/năm sẽ góp phần đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn Hoa Sen trong niên độ tài chính 2012-2013 là sản lượng tiêu thụ đạt 541.800 tấn, doanh thu 11.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 400 tỉ đồng. Đây là bước đi tiếp theo trong quá trình thực hiện mục tiêu sản lượng tiêu thụ đạt 1 triệu tấn, doanh thu 1 tỉ USD và lợi nhuận sau thuế từ 500 đến 1.000 tỉ đồng trong 3-5 năm tới.

Cùng ngày, Tập đoàn Hoa Sen ký kết với Công ty Assava Metal Ltd., hợp đồng ủy quyền sử dụng thương hiệu tại Thái Lan và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy tôn tại Thái Lan với hai đối tác là Công ty Assava Metal Ltd., Co. và Công ty BK Metal Sheet Ltd., Part.

QUÝ AN