Tập đoàn Ma San huy động khoản vay trị giá 175 triệu USD

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (mã chứng khoán trên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM: MSN, “Masan”), một trong những tập đoàn lớn thuộc khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, vừa công bố rằng JP Morgan và các công ty liên kết đã cung cấp cho Masan Industrial, công ty con của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (“công ty”), một khoản vay trị giá 175 triệu USD có thời hạn ba năm.

Tăng cường đầu tư thêm kinh doanh hàng tiêu dùng

Khoản tiền thu được sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho khoản vay 108 triệu USD hiện hữu và tiếp tục đầu tư thêm vào các mảng kinh doanh hàng tiêu dùng của Tập đoàn Ma San.

Khoản vay mới này chịu mức lãi suất thấp hơn khoản vay 108 triệu USD trước đây và khoản tăng thêm thể hiện sự tín nhiệm của cộng đồng ngân hàng quốc tế đối với các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty Hàng tiêu dùng Ma San.

Ngoài ra, khoản tiền 150 triệu USD trong khoản vay này nhận được sự bảo lãnh của Tổ chức Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (MIGA), một thành viên của tổ chức Ngân hàng Thế giới. Với tư cách của một tổ chức phát triển đa phương, MIGA chỉ hỗ trợ những khoản đầu tư với mục tiêu phát triển và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường và xã hội. Tập đoàn Ma San là công ty đầu tiên thuộc khối kinh tế tư nhân ở Việt Nam và Đông Nam Á nhận được sự hỗ trợ của MIGA đối với một khoản vay tài chính doanh nghiệp. Hơn nữa, đây còn là khoản vay tài chính doanh nghiệp lớn nhất mà MIGA từng hỗ trợ đối với một công ty thuộc khối kinh tế tư nhân trên phạm vi toàn cầu.

Tập đoàn Masan với nhiều sản phẩm tiêu dùng được ưa chuộng trên thị trường. Ảnh: CTV

Nỗ lực không ngừng

Công ty Hàng tiêu dùng Ma San đã không ngừng đổi mới các tiêu chuẩn an toàn và môi trường nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Đội ngũ quản lý đã phát triển một hệ thống được chứng nhận ISO 9001, 14001 và OHSAS 18001, cũng như tiêu chuẩn HACCP dành cho thực phẩm và an toàn ở tất cả hoạt động khả dĩ. Nhờ đó, Ngân hàng Thế giới đã xếp Công ty Hàng tiêu dùng Ma San vào dự án nhóm B do các tác động môi trường và xã hội được hạn chế ở mức tối thiểu. Công ty cũng đã củng cố phương pháp quản trị doanh nghiệp của mình thông qua việc bổ nhiệm ông Steve Golsby làm thành viên Hội đồng Quản trị.

Ông Golsby có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng quốc tế. Gần đây nhất, ông giữ chức vụ tổng giám đốc của Mead Johnson Nutrition từ năm 2008 đến 2012. Việc bổ nhiệm ông Golsby được thực hiện sau khoản đầu tư trị giá 200 triệu USD của KKR nhằm gia tăng tỉ lệ sở hữu của mình trong công ty. Giao dịch sẽ được hoàn tất sau khi có các chấp thuận cần thiết liên quan đến giao dịch.

Cam kết phát triển giá trị cổ đông Tập đoàn Ma San là một trong những công ty lớn nhất trong khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam có giá trị vốn hóa thị trường hơn 3 tỉ USD, với trọng tâm hoạt động tập trung vào ngành hàng tiêu dùng và tài nguyên. Tập đoàn Ma San cam kết phát triển giá trị của cổ đông thông qua việc xây dựng các công ty dẫn đầu thị trường với đội ngũ quản lý chuyên nghiệp và các đối tác toàn cầu. Để biết thêm thông tin về Tập đoàn Ma San, tham khảo tại địa chỉ www.masangroup.com. Tham khảo yêu cầu chính đạt tiêu chuẩn của MIGA và World Bank nói chung để được bảo lãnh: http://www.miga.org/projects/index.cfm?stid=1828.

YẾN THY