Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam ra mắt

Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam có 5 công ty con do Tập đoàn nắm 100% vốn điều lệ gồm Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, Tổng Công ty Thủy tinh và gốm xây dựng, Tổng Công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng và Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị HUDS; 18 công ty con do Tập đoàn nắm trên 50% vốn điều lệ và 8 công ty liên kết, liên doanh do Tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Hiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam khẳng định, với phương châm phát triển bền vững và là một địa chỉ tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cán bộ, công nhân viên lao động Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng vươn lên những đỉnh cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Lê Trang (ANTĐ)