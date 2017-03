Tập trung sản xuất các mặt hàng thay thế hàng nhập khẩu

Tập trung sản xuất tại Việt Nam các mặt hàng thay thế hàng nhập khẩu với chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường, có giá cạnh tranh so với hàng nhập khẩu cùng loại. Chương trình cần chọn lọc các ngành thực sự có lợi thế cạnh tranh so với hàng nhập khẩu; xây dựng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể không vi phạm các cam kết quốc tế… Ngày 16-7, Phó Thủ tư?ng Ho?ng Trung H?i ?? ch????o nh? tr?n t?i cu?c h?p v?i B? C?ng Th??ng v? ch??ng tr?nhớng Hoàng Trung Hải đã chỉ đ?o nh? tr?n t?i cu?c h?p v?i B? C?ng Th??ng v? ch??ng tr?nhạo như trên tại cuộc họp với Bộ Công Thương về chương trìnhhành động cấp quốc gia nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng công nghiệp thay thế hàng nhập khẩu.

Năm 2010, riêng ngành công nghiệp đã có bốn nhóm hàng có giá trị nhập khẩu lớn. Kim ngạch nhập khẩu nhóm máy móc, thiết bị, phụ tùng khoảng 15,5 tỉ USD; nhóm thép, vải, điện tử, xăng dầu phải nhập 4,5-6 tỉ USD mỗi mặt hàng; nhóm chất dẻo, nguyên phụ liệu dệt may, da giày, hóa chất nguyên liệu, phôi thép, phân bón, linh kiện ô tô, tân dược phải nhập 1-3 tỉ USD mỗi mặt hàng; nhóm sáu mặt hàng ô tô, giấy, bông, cao su, sợi có giá trị nhập khẩu dưới 1 tỉ USD mỗi mặt hàng.

Mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn do trong nước chưa sản xuất được để đáp ứng nhu cầu nền kinh tế, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ sản xuất như máy móc, thiết bị cơ khí, máy tính…

