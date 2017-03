Tập trung tái cơ cấu các tập đoàn

Mục tiêu năm 2013 ngành công thương Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 126 tỉ USD, tăng 10% so với năm 2012; tổng kim ngạch nhập khẩu dự kiến đạt khoảng 136 tỉ USD, tăng 19% so với năm 2012. Tỉ lệ nhập siêu ở mức 8%. Chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức 8%. Hiệu quả chương trình bình ổn giá của TP.HCM TP.HCM đã tạo lập chương trình kết nối giữa doanh nghiệp và ngân hàng, liên kết hàng hóa về đến tận các huyện ngoại thành, kiểm soát tốt được giá cả. Ngân sách bỏ ra chỉ 1.600 tỉ đồng nhưng huy động toàn xã hội lên đến 24.000 tỉ đồng. Nguồn cung tiền đã tăng Theo số liệu của NHNN năm 2012, tổng phương tiện thanh toán tăng 22,4% và chủ yếu tăng trong quý IV. Như vậy trong các tháng đầu năm 2013, thị trường sẽ chịu tác động từ luồng cung tiền mới này và là áp lực tăng CPI. Lãi suất có xu hướng giảm nhưng khó giảm sâu theo CPI nên tiếp tục gây khó khăn cho doanh nghiệp. Trong khi đó, một số loại hàng hóa, dịch vụ tiếp tục điều chỉnh giá theo lộ trình sau thời gian tạm giãn tiến độ. Do đó, trong điều hành phải tránh tăng cung tiền không hiệu quả gây áp lực tăng giá, đảm bảo kích cầu cho nền kinh tế; có cơ chế giám sát chặt chẽ đầu tư, chi tiêu công và các ngân hàng nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ xấu. Các mặt hàng tăng giá theo lộ trình cần lưu ý tránh thời điểm nhạy cảm và không nên tăng giá đồng loạt tránh gây tâm lý bất ổn trên thị trường. Ông NGUYỄN LỘC AN, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước

(Bộ Công Thương)