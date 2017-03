Tàu Panama còn 100 tấn dầu, phần lớn thân đã chìm

Sáng 24/10, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Phú Yên cho biết, việc khắc phục sự cố tràn dầu từ tàu New Oriental (Quốc tịch Panama) bị nạn ngày 2/10 tại vùng biển huyện Tuy An (Phú Yên) hiện hết sức khó khăn do vùng biển này đang có mưa to, sóng lớn, gió mạnh.

Nhiều phương tiện, thiết bị tham gia khắc phục sự cố không thể tiếp cận chiếc tàu bị nạn để xử lý. Hiện phần lớn thân tàu New Oriental đã bị chìm sâu dưới biển trong khi bên trong tàu này còn gần 100 tấn dầu. Trước đó, chiều 23/10, chi nhánh Công ty Cổ phần vận tải - cho thuê tàu tại Qui Nhơn (Vietfrach Qui Nhơn) cho biết đang huy động toàn bộ lực lượng cứu hộ tham gia khắc phục sự cố tràn dầu từ tàu New Oriental. Chi nhánh Công ty Trục vớt cứu hộ Visal tại Qui Nhơn (Visal Qui Nhơn) đã thả phao bao vây không cho dầu lan rộng trên biển. Tuy nhiên, mưa to sóng lớn, gió mạnh khiến việc khắc phục chưa mang lại hiệu quả. Theo Vietfrach Qui Nhơn, sự cố tràn dầu bắt đầu xảy ra lúc 16 giờ ngày 22/10, khi đường ống dẫn dầu FO của tàu New Oriental bị vỡ làm dầu tràn vào hai khoang số 2 và số 3. Visal Qui Nhơn đã tiến hành múc dầu bằng phương pháp thủ công tại hầm hàng số 3, thu được bốn phuy dầu nhờn, hai phuy dầu FO bẩn. Theo H.Q ( VNN)