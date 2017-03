Taxi vẫn thích ở "ngoài luồng"

Doanh nghiệp làm khó cơ quan quản lý...

Trong vòng 1 năm trở lại đây, cơ quan nhà nước bắt đầu “nắm” được doanh nghiệp taxi. Thế nhưng, tình trạng doanh nghiệp vi phạm những quy định của nhà nước xung quanh lĩnh vực kinh doanh này vẫn còn tồn tại. Trong các cuộc kiểm tra, cơ quan quản lý còn phát hiện doanh nghiệp sử dụng lái xe chưa đủ 21 tuổi, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là những lái xe này đã được cấp chứng chỉ của Hiệp hội Vận tải ô tô. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do thiếu lái xe.

Việc thiếu lái xe khiến doanh nghiệp phải tuyển dụng rất nhiều lái xe là người ngoại tỉnh. Những người này không am hiểu địa bàn, đường phố và ý thức chấp hành luật lệ giao thông kém. Do đó, hiện tượng dừng đỗ xe tùy tiện, sai quy định, tranh giành khách, phóng nhanh, vượt ẩu làm giảm cả chất lượng phục vụ, gây mất trật tự an toàn giao thông không còn là chuyện xa lạ. Tuy nhiên, doanh nghiệp chấp nhận điều đó như một tất yếu vì đối với họ, việc giải bài toán thiếu lao động đặc biệt khó khăn. Trong khi việc tuyển dụng lái xe không đơn giản thì tình trạng lái xe bỏ doanh nghiệp lại xảy ra thường xuyên đặc biệt đối với những doanh nghiệp có phương tiện cũ nát, xuống cấp.

Một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật về điểm đỗ xe, trình độ chuyên môn của người điều hành doanh nghiệp, đồng phục, thẻ lái xe của người lao động..., vi phạm pháp lệnh về quảng cáo khi tự ý dán quảng cáo trên xe mà không xin phép cơ quan chức năng. Điều nghiêm trọng hơn là hiện tượng làm sai lệch đồng hồ tính tiền trên xe khá phổ biến, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng.

... Cũng là làm khó mình

Những hiện tượng vi phạm của doanh nghiệp taxi không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước mà còn làm khó chính doanh nghiệp. Doanh nghiệp taxi luôn phàn nàn vì họ phải cạnh tranh với rất nhiều taxi dù. Ước tính, trên địa bàn Hà Nội, số lượng taxi dù lên tới gần 1.500 chiếc. Rất nhiều xe trong số này xuất phát từ các doanh nghiệp taxi bán xe, bán thương hiệu. Lái xe không có ràng buộc với doanh nghiệp, họ hoạt động tự do và mỗi tháng nộp một khoản tiền cho doanh nghiệp. Tình trạng này càng ngày càng phổ biến sau khi thành phố áp dụng chính sách dán tem chất lượng taxi. Lái xe taxi dù buộc phải “đầu quân” trên danh nghĩa vào doanh nghiệp để có được tem chứng nhận chất lượng.

Trong quá trình kiểm tra, các cán bộ quản lý còn phát hiện những trường hợp gắn thêm các thiết bị vào đồng hồ tính tiền để ăn gian của khách, thậm chí có trường hợp xe của doanh nghiệp đã được cơ quan quản lý kiểm tra, cấp phù hiệu xe taxi nhưng lại gỡ bỏ logo của doanh nghiệp mình, mang logo giả, mặc đồng phục của hãng khác có uy tín làm ảnh hưởng rất nhiều đến quyền lợi của khách hàng và doanh nghiệp bị giả mạo.

Điều đáng nói là sau khi thanh lý xe, nhiều doanh nghiệp còn không buồn thu lại logo, các lái xe cứ thế “mạo danh” hoạt động ngoài luồng, chặt chém khách gây ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. Rõ ràng chính bản thân doanh nghiệp cũng chưa quan tâm đến việc bảo vệ thương hiệu, uy tín của chính mình không những thế còn có những “luồn lách” nhất định để qua mặt cơ quan quản lý. Đúng là làm khó người rồi làm khó chính mình.