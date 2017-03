Tết này đỡ lo chuyện tăng giá

Sáu doanh nghiệp được hỗ trợ vốn gồm Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (130 tỷ đồng), Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (65 tỷ đồng), Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn (55 tỷ đồng), Công ty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ (15 tỷ đồng), Công ty TNHH Thương mại và Chế biến thực phẩm Phú An Sinh (15 tỷ đồng), Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố (120 tỷ đồng).

Đi siêu thị rẻ hơn đi chợ

Trong những ngày gần đây, giá cả tại các chợ đầu mối lại bắt đầu “nóng” và rậm rịch những đợt tăng mới.

Theo Ban quản lý chợ Phạm Văn Hai, thịt heo đã bắt đầu tăng giá trở lại. Hiện giá heo hơi là 36.500 đồng/kg (loại một), tăng gần 7.000 đồng/kg so với thời điểm năm ngoái. Giá heo sỉ loại cao nhất cũng lên tới 48.000 đồng, tăng thêm 1.000 đồng so với tuần trước...

Giá hải sản, rau củ tại chợ đầu mối Bình Điền cũng rậm rịch tăng. Đặc biệt, các mặt hàng trái cây trong tuần như lê, quýt đều tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg...

Giá gà tại chợ Phạm Văn Hai gần đến những ngày Tết cũng bắt đầu khan hiếm, gà ta tại chợ từ 95.000 đồng đến 105.000 đồng/kg, gà công nghiệp thả vườn 45.000 đồng/kg. Thậm chí theo ông Nguyễn Xuân Trang, Trưởng ban quản lý chợ Phạm Văn Hai, thì giá gà trong những ngày trước và sau Tết có thể lên tới 130.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá gà đăng ký tham gia bình ổn giá của Công ty Chế biến thực phẩm Phú An Sinh lại rẻ hơn so với thị trường 5.000-10.000 đồng/kg. Phòng Kinh doanh của công ty này cho biết dù thị trường có tăng nhưng giá của công ty sẽ vẫn giữ nguyên và đảm bảo lượng hàng cung cấp cho người tiêu dùng. Thậm chí giá của mặt hàng đông lạnh có thể sẽ giảm hơn so với giá mà công ty đã đăng ký.

Theo Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, với lượng heo và nguyên liệu dự trữ của công ty như hiện nay thì giá bán sẽ thấp hơn thị trường từ 5% đến 10%. Công ty đảm bảo sản lượng cung cấp theo kế hoạch và giá cả không tăng đột biến trong các ngày cao điểm của Tết.

Nên tung hàng Tết ra sớm

Hệ thống siêu thị Saigon Co.op đã bắt đầu tung hàng dự trữ Tết ra từ đầu tháng 1. Sau 10 ngày, số lượng khách hàng đến mua sắm tại siêu thị đã tăng lên từ 20% đến 30%.

Tuy nhiên, chưa phải doanh nghiệp nào cũng có chiến lược tung ra hàng dự trữ Tết sớm như vậy. Phú An Sinh cho biết sẽ tung hàng dự trữ Tết bắt đầu từ ngày 25-1 đến 20-2.

Đại diện của chợ đầu mối Thủ Đức cho rằng hiện nay giá thực phẩm mà đặc biệt là hàng rau, củ, quả tại chợ đã tăng giá đồng loạt từ 500 đồng đến 1.000 đồng/kg. Sự tăng giá này đều xuất phát từ tâm lý tăng vì gần đến Tết. Cho nên các doanh nghiệp có hàng dự trữ Tết nên bung ra sớm để kéo lại sức tăng giá của thị trường. Hơn nữa, nếu để dồn dập gần Tết mới bung ra trong một khoảng thời gian ngắn thì khả năng thị trường bị quá tải, khách hàng chen lấn đi mua là rất lớn.

Cũng theo ông này, nhiều tiểu thương nhỏ tham gia thị trường kinh doanh để kiếm lời, họ chưa hiểu thế nào là bình ổn giá. Các công ty nên tham gia vào thị trường ngay từ bây giờ để bình ổn sức tăng giá tại các chợ.