Tết này sẽ không có sốt giá

Bà Trần Thị Kim Liên - Trưởng ban quản lý chợ Nguyễn Văn Trỗi (quận 3) cho biết các tiểu thương than rằng năm nay giá các thực phẩm tết như củ kiệu, thịt heo đã tăng hơn 10%, sức mua yếu. Các tiểu thương chỉ bán cầm chừng chứ không lấy hàng nhiều, nhộn nhịp như mọi năm.

Bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc chợ đầu mối Thủ Đức cho biết hiện nay lượng hàng về mỗi đêm dao động 3.200-3.500 tấn. Giá các loại rau, củ quả vẫn ổn định như bông cải Đà Lạt chỉ 20.000 đồng/kg, cà chua Đà Lạt 9.000 đồng/kg, cải thảo 12.000 đồng/kg. So với thời điểm này năm ngoái, giá có nhích nhẹ khoảng 1.000-2.000 đồng do chi phí vận chuyển. Hiện tại, củ kiệu mới đầu vụ mùa mà giá chỉ 20.000-23.000 đồng/kg, bằng giá cuối vụ năm ngoái. Theo bà Hà, do tình hình kinh tế chung khó khăn, tiền thưởng tết chưa biết thế nào nên người tiêu dùng cũng dè sẻn hơn trong chi tiêu. Nguồn hàng ở chợ dồi dào, sức mua không cao nên giá cả sẽ ổn định chứ không biến động.

Ông Nguyễn Xuân Trang (Trưởng ban quản lý chợ Phạm Văn Hai) cho biết riêng ngành hàng thời trang may mặc mua bán rất nhộn nhịp, lượng khách tăng khoảng 30%. Còn ngành hàng thực phẩm thì sức mua trung bình, giá cả tương đối ổn định.

Theo ông Nguyễn Tiến Thỏa - Cục trưởng Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính đã giao nhiệm vụ cho các sở Tài chính, cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước thực hiện bình ổn giá trong dịp tết. Bên cạnh đó, Bộ đã tập hợp báo cáo của các địa phương, tổ chức các đoàn kiểm tra để nắm tình hình. Các nơi đã tổ chức sản xuất hoặc ký hợp đồng thông qua sản xuất trong nước, nhập khẩu để đáp ứng phục vụ nhu cầu tiêu dùng nên sẽ không xảy ra thiếu hàng hoặc đột biến về giá. Vì vậy, dự báo tết năm nay giá cả có tăng nhưng không xảy ra đột biến, nhất là với các mặt hàng thiết thực.

Ngoài ra, hiện đã có trên 30 tỉnh, thành thực hiện chi ngân sách bình ổn giá cho các DN. Tổng số tiền lên đến 3.000 tỉ đồng. Các DN này đã dự trữ được nguồn hàng, góp phần đảm bảo cân đối cung cầu. Nhiều địa phương, đặc biệt là TP.HCM, đã quan tâm thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra trước, trong và sau tết. Để hỗ trợ DN giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, ngành hải quan cũng được giao nhiệm vụ tổ chức thông quan nhanh chóng hàng hóa nhập khẩu để phục vụ tết.

TÚ UYÊN