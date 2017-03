Tết này tăng mua trứng, giảm mua thịt

Chương trình bình ổn thị trường Tết: Quảng bá còn ít Rõ ràng ngân sách TP đã phải chi ra tới 409 tỷ đồng để cho các doanh nghiệp chuẩn bị nguồn hàng cũng như đảm bảo về giá không cao so với thị trường. Thế nhưng, dạo qua một số siêu thị, dù các doanh nghiệp đã chính thức áp dụng bán giá thấp so với thị trường thế nhưng ở mỗi mặt hàng tham gia bình ổn cũng như các siêu thị không hề làm nổi bật và nói rõ đây là nguồn hàng bình ổn, giá thấp... Việc quảng bá còn thiếu như vậy thì người tiêu dùng sẽ không hiểu hết nguồn gốc cũng như dễ dàng trong việc so sánh mức giá.