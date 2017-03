Thả 1 triệu cá giống vào hồ Trị An

Hiện hồ Trị An có khoảng 800 ghe, 700 bè nuôi cá với hơn 5.000 lao động nuôi trồng. Ảnh VNN

Theo đó, Ban tổ chức đã huy động 50 thuyền của ngư dân để chở cá ra thả giữa lòng hồ. 4 loại cá giống được thả đợt này gồm: cá chép, cá mè, cá trôi và cá trắm với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng từ nguồn đóng góp của ngư dân trong khu vực lòng hồ Trị An.Ngoài đợt thả cá này, Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu còn tiến hành thả cá đợt 2 vào tháng 9/2010. Trong những năm tiếp theo, đúng vào ngày 23 tháng Chạp, nơi đây sẽ tổ chức thường xuyên Ngày lễ thả cá vào hồ Trị An để nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho các hộ ngư dân.

Ông Trần Văn Mùi, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu - đơn vị quản lý hồ Trị An, cho biết: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020, hồ Trị An ngoài việc tạo thủy điện, cung cấp điện sử dụng trong vùng, còn có chức năng nuôi trồng, khai thác thủy sản, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn.



Hiện khu vực lòng hồ Trị An có khoảng 800 ghe, 700 bè nuôi cá với hơn 5.000 lao động nuôi trồng, đánh bắt, làm các dịch vụ thuỷ sản.