Tha hồ mua đặc sản 'độc, lạ' Tây Bắc tại TP.HCM

Bà Lê Thị Mai Linh, Phó Chủ tịch quan hệ đối ngoại Tập đoàn Central Group Việt Nam, cho biết Tuần lễ đặc sản Tây Bắc và các tỉnh miền núi phía Bắc được tổ chức lần đầu tiên ở phía Nam cũng như các chương trình khác được tổ chức trước đó nhằm hỗ trợ quảng bá, kích cầu, tạo giá trị gia tăng và xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam. Tập đoàn luôn hỗ trợ nhà cung cấp, các hộ sản xuất, các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam ở các địa phương mở rộng mạng lưới phân phối vào kênh bán lẻ hiện đại. Qua đó góp phần từng bước xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt. Theo bà Lê Thị Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương, đây là hoạt động nhằm triển khai Quyết định 4566/QĐ-BCT năm 2017 về thực hiện dự án an toàn thực phẩm thuộc Chương trình mục tiêu y tế-dân số giai đoạn 2016-2020. Nhiệm vụ mà Bộ Công Thương giao cho Vụ Thị trường trong nước là đồng hành cùng các hệ thống phân phối, đặc biệt là hệ thống phân phối hiện đại làm thế nào đưa hàng hóa an toàn đến với người tiêu dùng. Đặc biệt là nhóm thực phẩm đặc sản. Do được sản xuất ở quy mô hộ nhỏ lẻ, việc xây dựng tiêu chuẩn công bố tiêu chuẩn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, việc đồng hành của Bộ Công Thương, Bộ Y tế làm sao tìm ra hàng hóa đặc sản, an toàn đưa được vào hệ thống phân phối lớn, mang hàng hóa đặc sản đã được kiểm chứng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đến với người tiêu dùng. Giúp tiêu thụ hàng đặc sản, tìm đầu ra, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống cho bà con dân tộc.