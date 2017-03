Thách thức hội nhập đang lộ rõ

“Trật đường ray phát triển” nếu chậm trễ Theo báo cáo đánh giá quá trình tái cơ cấu kinh tế VN giai đoạn 2011-2014 do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) vừa công bố được TTXVN dẫn lại cho hay nguy cơ bất ổn kinh tế vĩ mô của VN vẫn hiện hữu do quá trình tái cơ cấu nền kinh tế chưa thực chất. Nguy cơ này đến từ sự gia tăng nhanh chóng của nợ công, cùng với hàng loạt vấn đề của nền kinh tế như cổ phần hóa chậm, xử lý nợ xấu kéo dài khiến nhiều chuyên gia kinh tế cảm thấy lo ngại. “Chúng ta không thể chậm trễ hơn nữa, nếu không sẽ trật đường ray phát triển” - ông Lê Xuân Bá, nguyên Viện trưởng CIEM, cảnh báo. Theo TS Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, VN mới đi “mon men” vào tái cơ cấu, chưa thực chất đi vào guồng tái cơ cấu. Tái cơ cấu vẫn trên nền tư duy cũ và chưa rõ mô hình tăng trưởng đã thay đổi được gì. TS Nguyễn Đình Cung cho rằng cần phân bổ lại nguồn lực nhưng không phải là Nhà nước mà phải do thị trường phân bổ. Khi các yếu tố phụ thuộc Nhà nước ít đi, thị trường tăng lên thì nguồn lực sẽ được phân bổ đúng hơn, theo đó chất lượng và hiệu quả sẽ tăng lên.