Thái Bình: Doanh nghiệp than trời vì quản lý thị trường

Cuối tháng 6-2007, quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thái Bình đã thành lập đoàn kiểm tra chuyên đề có sự phối hợp của Sở Y tế Thái Bình tiến hành hàng loạt cuộc kiểm tra đối với các đối tượng hành nghề y dược trên địa bàn tỉnh.

Gọi là kiểm tra liên ngành nhưng chủ yếu là do Đội chống hàng giả thuộc QLTT thực hiện, còn đại diện của cơ quan chuyên ngành là Sở Y tế thì lúc có lúc không. Do vậy, hàng loạt cuộc kiểm tra của Đội chống hàng giả thuộc QLTT Thái Bình đã gây bức xúc cho doanh nghiệp.

Yêu cầu ngoài quy định

Đối với các đơn vị nhập khẩu thuốc, lực lượng này đòi hỏi phải xuất trình hồ sơ đăng ký thuốc, hồ sơ đăng ký nhập khẩu, nếu chậm thì bị tạm giữ thuốc, lập biên bản phạt. Theo quy định, chỉ có Cục Quản lý dược - Bộ Y tế mới có thẩm quyền trên. Mặt khác, hầu hết các cơ sở kinh doanh thuốc tại Thái Bình đều có trụ sở tại Hà Nội, TP.HCM nên doanh nghiệp phải bở hơi tai mới đáp ứng được yêu cầu trên của QLTT.

Ông Phạm Văn Bằng - đại diện phân phối sản phẩm Công ty Dược phẩm Cửu Long (trụ sở tại tỉnh Vĩnh Long) bức xúc: Ngày 22-8, đoàn kiểm tra bất ngờ đến cửa hàng của công ty mà không hề có quyết định kiểm tra hay thông báo trước. Ông Bùi Văn Tuấn, đội trưởng Đội chống hàng giả, ra lệnh thu giữ chín mặt hàng thuốc. Trên biên bản làm việc, lực lượng này kết luận: “Mẫu nhãn vỉ sai so với hồ sơ đăng ký (không ghi rõ viên nang trên sản phẩm); nhãn vỏ hộp, một số nội dung bán thuốc theo đơn đăng ký bằng tiếng Việt nhưng lại ghi bằng tiếng nước ngoài...” đối với thuốc Cloramphenicol 250 mg. Tuy nhiên, theo ông Bằng, việc QLTT “khép tội” thế là chưa đúng vì trên thực tế, vỏ hộp thuốc có ghi cả tiếng Việt và tiếng Anh theo đúng quy định. Tương tự là Công ty TNHH Sao Mai, đoàn kiểm tra đã thu giữ sản phẩm thuốc Antibio & Gastrpulgite với lý do: “Chưa xuất trình được nhãn mẫu của Cục Quản lý dược Việt Nam” và “có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt” và ra quyết định xử phạt năm triệu đồng. Tuy nhiên, theo Thông tư 06 của Bộ Y tế năm 2006, các sản phẩm thuốc đã có số đăng ký nhập khẩu thì nhãn phụ chỉ cần thể hiện nội dung: tên đầy đủ, địa chỉ của doanh nghiệp nhập khẩu và thương nhân ủy thác nhập khẩu. Như vậy, trên bao bì của sản phẩm thuốc nói trên có ghi: “Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty cổ phần Dược liệu TW2, TP.HCM” là đúng quy định. Ngoài việc xử phạt nói trên, QLTT còn thu giữ của doanh nghiệp này 58 mặt hàng và không nói rõ lý do. Các công ty khác như Tuệ Minh, Đa Phúc, Đức Hưng... cũng phản ánh gặp tình trạng tương tự.

Phạt vượt thẩm quyền

Đặc biệt, theo quy định, đội trưởng QLTT chỉ được phép phạt mức năm triệu đồng nhưng ông Bùi Văn Tuấn - đội trưởng Đội chống hàng giả luôn căn cứ theo các khung thuộc quyền của Chi cục trưởng QLTT để phạt.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Tiến Dũng - Phó Chi cục trưởng QLTT Thái Bình thừa nhận khuyết điểm trong đợt kiểm tra nói trên và giải thích rằng: “Anh em quá bức xúc về tình trạng thuốc giả, thuốc đểu trên thị trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân nên có việc phạt quá mức quy định”.

Đối với các thủ tục khi tiến hành kiểm tra, ông Dũng cho rằng đội đã làm đầy đủ và công tâm, như thông báo trước 3-5 ngày cho doanh nghiệp, có quyết định kiểm tra, có biên bản tạm giữ đối với sản phẩm vi phạm. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, cơ quan QLTT đã không thực hiện đúng việc gửi thông báo khít ngày kiểm tra, chỉ có quyết định thành lập đội kiểm tra chuyên đề mà không có quyết định kiểm tra doanh nghiệp theo quy định.

Được biết, khi nghe phong phanh một số DN có đơn tố cáo, một số cán bộ QLTT đã trực tiếp đến gặp đề nghị DN “cam kết” không làm đơn, các DN đã ghi âm lại để làm bằng chứng.