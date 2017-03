Thâm hụt lao động

Điều đó cũng thể hiện sự nỗ lực của ngành trong chủ động áp dụng những biện pháp hạn chế tác động của cơ chế giám sát từ phía Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Tuy nhiên việc này cũng gây ra hệ lụy mới…

Thuận lợi: quota

Ngành dệt may được dỡ bỏ hạn ngạch khi xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ kể từ ngày 11-1-2007, sau khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO.

Đây được coi là cơ hội lớn cho ngành dệt may Việt Nam khi các doanh nghiệp trong ngành có thể xuất khẩu theo năng lực mà không lo ngại về quota (hạn ngạch) tại bất kỳ thị trường nào. Nhưng theo các chuyên gia, để tận dụng cơ hội, mang đến thành công, doanh nghiệp dệt may phải biết chủ động nâng cao năng lực và đa dạng hóa sản phẩm mới có thể tránh được nguy cơ bị kiện bán phá giá.

Thực tế, ngay sau khi chính thức được dỡ bỏ hạn ngạch, dệt may Việt Nam vẫn bị bó buộc bởi cơ chế giám sát của Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC). Mãi đến cuối tháng 10 vừa rồi, DOC mới cho biết chưa tìm thấy những bằng chứng nào chứng minh hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam phá giá ở thị trường Hoa Kỳ.

Kết luận này được DOC đưa ra sau khi kiểm tra số liệu nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay. Dự kiến, kết luận lần thứ hai của DOC sẽ được đưa ra vào khoảng tháng 3-2008. Đây sẽ là lần phân tích, kiểm tra số liệu hàng dệt may nhập khẩu từ Việt Nam trong khoảng thời gian tính từ tháng 6-2007 đến tháng 1-2008.

Điều đáng phấn khởi là hiện nay các đối tác Hoa Kỳ đang dần trở lại đặt hàng dệt may của Việt Nam. Ông Nguyễn Đức Hoan, Tổng Giám đốc Công ty dệt may Song Ngọc, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Dệt may và Thêu đan TPHCM (Agtek), cho biết so với đầu năm, sự trở lại của các đối tác và bạn hàng Hoa Kỳ trong 6 tháng cuối năm sôi động hơn, vì không còn quá lo ngại về việc Hoa Kỳ sẽ áp dụng cơ chế giám sát đối với hàng dệt may Việt Nam.

Đại diện CTCP may Sài Gòn 3 (Gatexim), cũng cho biết doanh số xuất khẩu và sản lượng của công ty trong tháng 10 tăng đến 15% so với tháng 9 và tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài các đơn hàng đến nhiều từ Hoa Kỳ, gần đây công ty còn xuất khẩu mạnh sang thị trường Nhật Bản với doanh số chiếm đến 40%.

Theo dự báo của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) khả năng đạt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2007 với mức 7,5 tỷ USD là điều hoàn toàn có thể, vì hiện nay hầu hết các doanh nghiệp trong ngành cho biết đã có đủ đơn hàng để sản xuất cho quý 4-2007 và sang đến quý 1-2008.

Khó khăn: nguồn lao động

Bà Trương Thị Thúy Liên, Tổng Giám đốc Công ty xuất khẩu hàng dệt may – da giày Liên Phát, cho biết so với những năm trước, việc tuyển dụng công nhân trong ngành may và da giày đang ngày một khó khăn.

Ngoài việc điều chỉnh tiền lương, tăng ưu đãi nhưng để có đủ nguồn lao động không phải lúc nào doanh nghiệp cũng tuyển dụng được. Một phần, do hiện có nhiều nhà máy sản xuất dệt may, da giày đã chuyển dịch mạnh nên đã hút một lượng công nhân không nhỏ về tỉnh.

Hậu quả là các doanh nghiệp ở TPHCM cũng như vùng ven các đô thị bị thiếu hụt trầm trọng. Công nhân cũng không muốn ở lại làm việc trong các xí nghiệp may ở các thành phố lớn vì tiền lương thấp, giá cả sinh hoạt lại cao.

Bên cạnh đó, ngành dệt may hiện đang đối mặt với sự khủng hoảng nguồn nhân lực cấp cao khi có sự tham gia ngày càng nhiều các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường nội địa. Những công nhân có trình độ tay nghề cao và lành nghề đều có ý định bỏ ngành may để chọn một công việc khác có thu nhập cao hơn.

Tổng giám đốc một doanh nghiệp dệt may tại TPHCM cho biết, mặc dù đơn vị đã liên tục điều chỉnh tiền lương để giữ chân công nhân, với mức bình quân đầu người khoảng 2,5 triệu đồng/tháng, nhưng công ty ông vẫn khó cản lao động và các vị trí quản lý chủ chốt nghỉ việc. “Các doanh nghiệp dệt may rất khó cạnh tranh với các ngành nghề, lĩnh vực khác về tiền lương, cho dù phải cắt giảm lợi nhuận. Thực tế, giá đơn hàng hiện nay so với cùng kỳ chỉ tăng khoảng 15%, trong khi vật giá trên thị trường đã leo thang lên gấp đôi, gấp ba” –ông này nói.