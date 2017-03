Tham tán phải đập bàn đòi tiền cho doanh nghiệp

“Cứu” doanh nghiệp nhiều phen Thời gian qua, một số tham tán đã hỗ trợ hữu hiệu cho DN giải quyết tranh chấp, hạn chế rủi ro và chặn đứng kịp thời một số vụ lừa đảo. Ông Phạm Thế Cường, tham tán ở Ai Cập, dẫn chứng DN xuất chủ yếu là nông lâm thủy sản vào thị trường này. Song có hiện tượng DN nước ngoài mua hàng thông đồng với hãng tàu để “rút” hàng mà không trả tiền. Và thương vụ đã can thiệp, hỗ trợ nhiều vụ. Ông Phạm Trung Nghĩa cho biết trong năm ngoái, thương vụ tại Dubai đã nhận thông tin về tranh chấp của DN và hỗ trợ tám DN Việt đòi lại được 4 triệu USD. “Chúng tôi phối hợp với đại sứ quán để tác động đến các cảng, hãng tàu để ngưng chuyển hàng, chuyển tiền…, để DN Việt không mất tiền. Nhiều khi phải đập bàn, đập ghế làm căng mới được. Tuy vậy, có nhiều vụ DN chậm cung cấp thông tin nên thương vụ chỉ hỗ trợ đòi được gần 40% tiền cho DN thôi” - ông Nghĩa nói. Tiêu điểm Cần rút ngắn thời gian cấp C/O Xin cấp chứng nhận xuất xứ (C/O) thường mất ba ngày. Thêm năm ngày chuyển phát nhanh nữa thì tổng cộng mất tám ngày C/O mới đến tay khách hàng. Với những thị trường xa như châu Âu, Mỹ, tàu đi 20 ngày không thành vấn đề vì C/O đến trước. Nhưng với thị trường Nhật, Hong Kong, hàng đi chỉ mất 5-7 ngày chạy tàu mà tám ngày mới gửi được C/O đến khách hàng thì quá lâu, DN không kịp cung cấp chứng từ cho đối tác trước khi tàu đến. Vì vậy cần rút ngắn thời gian cấp C/O xuống để DN nhờ. Bà TÔ TUỆ LANG, Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản Bình Thuận