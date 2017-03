Tháng thứ hai CPI của TP.HCM giảm

Sau khi có mức tăng cao hơn Hà Nội ở tháng 6 thì CPI của TP.HCM đã có hai tháng liên tiếp giảm. Như vậy, tính chung tám tháng đầu năm, CPI của TP chỉ tăng 4,52%.

Có ba nhóm hàng giảm, bảy nhóm tăng giá và một nhóm không biến động.

Ba nhóm hàng giảm giá so với tháng trước gồm: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (giảm 0,13%); bưu chính viễn thông (giảm mạnh 4,71%); nhóm hàng hóa và dịch vụ khác (giảm nhẹ 0,07%). Trong ba nhóm này, riêng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có hai mặt hàng lương thực - thực phẩm đều giảm, trong khi mặt hàng ăn uống ngoài gia đình lại tăng nhẹ 0,10%.

Trừ nhóm hàng đồ uống và thuốc lá không biến động so với tháng trước, bảy nhóm còn lại đều tăng nhẹ. Tăng cao nhất là nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình; nhà ở, điện nước, chất đốt; giao thông. Tiếp theo là nhóm may mặc - mũ nón - giày dép; văn hóa - giải trí - du lịch; thuốc, dịch vụ y tế.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp kể từ đầu năm CPI của TP giảm. Trong tháng 7, CPI của TP giảm 0,09%, mức giảm nhẹ hơn so với tháng 8. So với cùng kỳ và so với tháng 12 năm trước, CPI tháng 8 lần lượt tăng ở mức 8,21% và 4,52%. Trong khi năm 2009, CPI lần lượt tăng 2,77% và 4,06%. Như vậy, mức độ tăng giá của tám tháng đầu năm 2010 cao hơn so với cùng kỳ 2009. Bình quân mỗi tháng từ đầu năm tăng khoảng 0,56%, trong khi tám tháng đầu năm 2009, bình quân mỗi tháng tăng 0,50%.

THANH HẢI