Thanh khoản cạn kiệt, chứng khoán vẫn “đổ đèo”

Trên sàn HoSE, ngay đầu giờ cung, cầu đã mất cân bằng, mặc dù khối lượng chào bán không lớn lắm, nhưng lệnh chào mua khá thưa thớt, khiến VN-Index giảm 1,87 điểm trong đợt một, trở về 425,28 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 1,5 triệu đơn vị, tương ứng 28,6 tỷ đồng.



Bước vào đợt khớp lệnh liên tục, diễn biến thị trường không mấy suôn sẻ, giao dịch giằng co trong biên độ khá rộng trên 4 điểm, đã có thời điểm VN-Index tìm lại sắc xanh, tuy nhiên ngay sau đó chỉ số này đã bị điều chỉnh bởi những loạt lệnh bán tháo trên thị trường.



Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục chia tách, hai mã MSN, VNM duy trì được đà tăng giá đến hết phiên, trong khi các mã VIC, BVH, VCB lại chìm trong sắc đỏ.



Nhóm cổ phiếu blue-chip cũng có phiên giao dịch không may mắn, chỉ vài mã như PNJ, PVD, SJS…có được mức giá đóng cửa trên tham chiếu, còn lại các mã như HPG, PVF, SSI, STB, CTG, DPM, GMD… do lực cung vẫn rất mạnh nên cùng đóng cửa với mức giá dưới tham chiếu.



Chốt phiên, chỉ số VN-Index giảm nhẹ 2,33 điểm (-0,54%) và xuống 425,28 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 46,9 triệu đơn vị, tương ứng gần 767 tỷ đồng.



Chỉ số VN30 cũng giảm 3,95 điểm (-0,78%) và xuống 500,24 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 19 triệu đơn vị, tương ứng 387 tỷ đồng.



Bên phía sàn Hà Nội diễn biến cũng tương tự và kết thúc phiên chỉ số HNX-Index giảm 0,52 điểm (-0,7%) và xuống 74,24 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 36 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 373 tỷ đồng.



Chỉ số UpCoM-Index đóng cửa giảm 0,12 điểm (-0,33%) và xuống 36,21 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 170 nghìn đơn vị, tương ứng 1,1 tỷ đồng.





Theo Linh Chi (Vietnam+)