Thanh khoản đồng USD chưa bớt căng

Tại Hà Nội, sáng 21-2, giá USD thị trường tự do giảm 50 VND so với cuối tuần qua. Giá giao dịch mua vào quanh mức 22.200 VND, bán ra 22.350 VND. Đến cuối giờ chiều qua, giá USD tự do giảm tiếp 100 VND chiều mua và 50 VND chiều bán, xuống mức 22.100 VND - 22.300 VND. Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 20.673 VND/USD, giảm 5 VND so với ngày 18-2. Theo đó, các ngân hàng thương mại niêm yết giá USD quanh mức 20.780 VND - 20.880 VND.