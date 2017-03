Thanh long TQ giành thị trường xuất khẩu

Khó so sánh chất lượng thanh long các nước Lâu nay, ta tự mặc định thanh long Việt Nam có chất lượng tốt nhất, ăn ngon nhất nhưng thực tế chưa có kết quả kiểm định nào chính xác cả. Thanh long Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc cũng có thể trồng đạt chất lượng tốt ngang tương đương. Ngay chính trái thanh long nổi tiếng ở ba tỉnh Bình Thuận, Long An, Tiền Giang cũng khó so sánh về chất lượng. Vì vậy, thương hiệu mới là cái mà DN xuất khẩu thanh long Việt Nam cần tập trung phát triển. PGS-TS NGUYỄN MINH CHÂU, Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam