Thanh toán xuất khẩu: Bỏ “đô”, chọn euro là thượng sách

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI): Cho VND lên giá 5% thì nhiều mặt hàng sẽ giảm Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã duy trì chính sách VND yếu nên khi đồng USD mất giá làm cho VND giảm theo. Tuy nhiên, VND đã tăng giá so với thực tế. Trong khi các nước khu vực đã cho phép đồng tiền của họ lên giá so với USD khoảng 25%. Vì vậy, Ngân hàng nhà nước nên có động thái điều chỉnh tỷ giá VND so với USD tăng giá lên 5% trong năm 2008. Giải pháp này sẽ hạn chế bớt dòng vốn nước ngoài đầu tư vào những công cụ nợ ngắn hạn như kỳ phiếu, tín phiếu ngân hàng hay trái phiếu chính phủ ngắn hạn. Đây cũng là một giải pháp chống lạm phát khả thi. Nếu làm cho VND lên giá 5% thì cũng đồng nghĩa với việc giảm giá xăng, dầu xuống 5%, đồng thời nhiều mặt hàng nguyên liệu sản xuất cũng giảm theo.