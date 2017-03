Thanh tra toàn diện khu kinh tế Vũng Áng

Cùng với việc thanh tra, Bộ LĐ-TB&XH cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn vệ sinh lao động của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ, đặc biệt với các công trình tiếp giáp khu dân cư, đường giao thông; công khai thông báo các vi phạm nghiêm trọng trên các phương tiện thông tin đại chúng; xử lý nghiêm, xem xét khởi tố vụ án, truy tố người vi phạm an toàn lao động gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bộ LĐ-TB&XH cũng đề nghị quản lý chặt đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, đặc biệt là thiết bị nâng hạ tại công trình tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông.

Được biết, trước đó tại các tỉnh đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, khiến nhiều người chết và bị thương thời gian gần đây.