Thấp thỏm chờ khách mua tour tết

Thời gian nghỉ tết đến chín ngày, nhiều công ty du lịch cho biết đã phải tính toán lại kế hoạch tổ chức tour với kỳ vọng nhiều người sẽ dành những ngày nghỉ để đi du lịch nhiều hơn, nhất là các tour ra nước ngoài.

Khách nội chậm, khách ngoại đã đầy

Bà Lê Thị Như Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Hòa Bình, cho biết dù nghỉ tết dài ngày nhưng đến nay lượng khách trong nước đặt tour vẫn chậm hơn so với mọi năm. Đến nay, lượng khách đặt các tour tết mới chỉ có khoảng 30%-40%.

Theo bà Hà, số ngày nghỉ trước tết nhiều nhưng đến mùng 6 tết đã phải đi làm vì thế tour tết thực sự chỉ nằm chủ yếu trong ba ngày từ mùng 2 đến mùng 5 tết. Do đó, các công ty du lịch cũng không tổ chức nhiều tour dài ngày và khách hàng cũng không có nhiều sự lựa chọn.

Nhiều doanh nghiệp (DN) du lịch cho biết dịp tết năm ngoái số lượng DN du lịch “chết” rất nhiều vì ôm lượng vé máy bay quá lớn trong khi lượng người đặt tour tết lại ít. Vì vậy, rút kinh nghiệm, năm nay nhiều DN tỏ ra thận trọng hơn.

Ông Trần Văn Long, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông du lịch Việt, chia sẻ: “Hiện nay lượng khách đặt trước tour tết mới chỉ trên dưới 10%. Công ty chủ trương không ôm vé máy bay nhiều. Tuy nhiên, công ty cũng kỳ vọng trong vài ngày tới lượng khách đặt tour sẽ tăng mạnh do hiện tại khách đến hỏi tour rất nhiều”.

Nhiều DN du lịch sẽ có tour “Tây ăn tết ta” để hút khách nước ngoài. Ảnh: TÚ UYÊN

Ngược lại, các tour dành cho khách quốc tế trong dịp cuối năm và tết Nguyên đán đã đầy.

Bà Lê Thị Như Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Hòa Bình, thông tin: “Đa số khách quốc tế đã đặt tour dài ngày tết dương lịch, tết Nguyên đán từ trước nửa năm, thậm chí trước cả năm. Hầu như các tour tết dành cho khách quốc tế ở các công ty du lịch đều đầy khách”.

Một số đơn vị du lịch khác cho rằng dịp tết Nguyên đán luôn thu hút khách ngoại nhờ những dịch vụ mà ở đó khách hưởng được không khí tết truyền thống thực tế nhất. Họ được sinh hoạt với các gia đình Việt trong dịp tết, cùng nấu bánh chưng, đón giao thừa, tham gia lễ hội…

Giá tour thấp, chất lượng tăng

Ông Trần Văn Long cũng cho biết thêm năm nay giá tour tết sẽ không tăng, so với giá của dịp tết năm ngoái còn giảm. Các tour quốc tế sang châu Mỹ, châu Âu, Úc đều giảm giá 15%-20% so với tết năm ngoái. So với tour ngày thường, tour tết giá cũng chỉ cao hơn 15%-20%.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc tiếp thị truyền thông Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist, tiết lộ ngay từ đầu tháng 11 công ty đã triển khai nhiều chương trình với 300 tour du lịch trong và ngoài nước, cam kết chất lượng dịch vụ đảm bảo, giá tour không đổi so với ngày thường. Sẽ có nhiều ưu đãi dành cho khách hàng mua tour sớm và mua theo nhóm, giảm đến 2 triệu đồng/khách với tour nước ngoài và giảm đến 7% giá tour trong nước.

Riêng về giá, bà Trà cho biết thêm tour đường bộ trong nước, tour nước ngoài (châu Âu, Mỹ...) hầu như không tăng giá, riêng các tour châu Á có tăng nhẹ do giá vé máy bay tăng. Hiện nay số khách đăng ký tour tết âm lịch hơn 6.500 khách.

Nhiều DN du lịch khác cũng cho biết sẽ giữ giá tour tết ở mức ổn định, thậm chí các DN sẽ tăng chất lượng dịch vụ. Dự báo các tour trong nước đến các tỉnh miền Trung, Phú Quốc và Hà Nội, Hà Giang sẽ thu hút lượng khách rất lớn. Còn các tour đi các nước Đông Á như Hàn Quốc, Nhật Bản hay các nước ASEAN là lựa chọn nhiều của khách Việt.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Giám đốc tiếp thị truyền thông BenThanh Tourist, cho biết khách hàng đặc biệt quan tâm đến các tour “hot” hiện nay bao gồm các tour phía Bắc, các tour miền Trung… Dự kiến lượng khách dịp tết này sẽ tăng khoảng 40% so với cùng kỳ, trong đó kỳ vọng nhất là các tuyến du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, châu Âu. Lượng khách của các thị trường này đang có dấu hiệu tăng nhanh. Giá tour năm nay không tăng, thậm chí có tour mức giá thấp hơn thị trường đến 10 triệu đồng.