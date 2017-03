Thay đổi lãnh đạo của Sacombank

Hôm qua, Sacombank báo cáo lợi nhuận trước thuế là 2.259 tỉ đồng, đạt 66% kế hoạch năm. Tỉ lệ nợ xấu ở mức 1,26% và tất cả tỉ lệ an toàn hoạt động đều được đảm bảo theo quy định. Tại thời điểm 31-10-2012, tổng tài sản của Sacombank đạt 149.689 tỉ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2011, tiền gửi và cho vay của Sacombank tại các tổ chức tín dụng khác là 15,377 tỉ đồng, tăng 59% so với số dư đầu năm. Tín dụng 10 tháng đầu năm tăng 9,1% so với cuối năm 2011. Tiền gửi của khách hàng đạt 121.528 tỉ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trước đó, ngày 13-9-2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố văn bản giải trình lý do chậm trễ báo cáo tài chính bán niên năm 2012 của Sacombank (mã STB). Tới ngày 4-9, DN này mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét, tức trễ một tuần so với quy định. NH lý giải do số liệu chênh lệch giữa báo cáo trước và sau kiểm toán nên cần thêm thời gian rà soát trước khi công bố. Bên cạnh đó, thời gian qua, việc thị trường NH gặp nhiều biến động cũng khiến Sacombank tốn nhiều thời gian lập báo cáo cập nhật cho các bên liên quan. Nhân sự tiếp tục biến động trong quý IV Các chuyên gia tài chính NH nhận định nhân sự ngành NH bốn tháng qua, đặc biệt là quý III, đã có những thay đổi lớn. Trong quý IV, xu hướng tái cơ cấu nhân sự dự kiến sẽ tiếp diễn, thậm chí còn mạnh hơn so với quý III bởi đây là thời điểm NHNN đẩy mạnh tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém, bên cạnh việc xử lý nợ xấu của NH và lành mạnh hóa hệ thống như chủ trương đề ra tại kỳ họp Quốc hội khóa XIII. (Theo TTVN)