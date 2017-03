Thay đổi mã vạch trên hóa đơn khỏi đăng ký

Công văn số 3948/TCT-CS của Tổng cục Thuế hướng dẫn đối với việc tự in hóa đơn, mẫu hóa đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế. Mẫu hóa đơn phải có các chỉ tiêu như: tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ, mã số thuế, ký hiệu, số hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị mua hàng; tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế giá trị gia tăng (nếu có)... và tên nhà in hóa đơn.

Những nội dung đặc thù, biểu tượng của đơn vị có thể được đưa vào mẫu hóa đơn. Nếu tổ chức, cá nhân cần sử dụng hóa đơn song ngữ thì in tiếng Việt trước, tiếng nước ngoài sau.

Tổ chức, cá nhân sau 5 ngày đăng ký lưu hành mẫu hóa đơn tự in phải thông báo bằng văn bản kèm mẫu hóa đơn gửi cơ quan thuế quản lý và phải dán thông báo phát hành tại trụ sở, nơi bán hàng, nơi giao dịch. Thông báo phải nêu rõ cả thời gian mẫu hóa đơn có giá trị lưu hành.

Khi thay đổi mẫu hóa đơn, tổ chức, cá nhân phải thông báo công khai loại hóa đơn, ký hiệu, số hóa đơn, thời gian hết hiệu lực sử dụng với cơ quan thuế quản lý và dán thông báo tại trụ sở, nơi bán hàng, nơi giao dịch về loại hóa đơn hết giá trị sử dụng. Song song đó thực hiện thanh, quyết toán, nộp lại hóa đơn không sử dụng cho cơ quan thuế quản lý.

Riêng chỉ tiêu mã vạch trong mẫu hóa đơn là chỉ tiêu trong quản lý nội bộ của tổ chức và các đơn vị trực thuộc, không phải là nội dung bắt buộc theo quy định phải có trên hóa đơn. Việc quản lý mã vạch nội bộ là trách nhiệm của tổ chức và các đơn vị thành viên trực thuộc.

Khi thay đổi mã vạch, tổ chức và các đơn vị thành viên trực thuộc không cần phải đăng ký mới mẫu hóa đơn với Tổng cục Thuế. Sau khi thay đổi mã vạch, chỉ phải thông báo bằng văn bản (kèm theo mẫu hóa đơn đã thay đổi mã vạch) gửi cơ quan thuế quản lý và phải dán thông báo phát hành tại trụ sở, nơi bán hàng, nơi giao dịch.