Thay tem mũ bảo hiểm gấp gáp: DN không kịp trở tay

Mũ bảo hiểm áp dụng quy chuẩn mới, dán tem CR đã lưu hành ngoài thị trường bốn ngày. Tuy nhiên đến nay, người tiêu dùng và doanh nghiệp vẫn bỡ ngỡ.

Doanh nghiệp tiêu tốn hàng trăm triệu đồng

Hầu hết doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm khi trao đổi với phóng viên đều ủng hộ quy chuẩn kỹ thuật mới dành cho mũ bảo hiểm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Ông Đức Huy, chủ sở hữu thương hiệu mũ bảo hiểm cao cấp X-Teen, thừa nhận quy chuẩn này giúp doanh nghiệp sản xuất ra mũ bảo hiểm đạt chất lượng cao. Nhưng từ lúc ban hành văn bản đến khi áp dụng chỉ có mấy tháng nên nhiều doanh nghiệp nhỏ trở tay không kịp.

“Cơ sở tôi may mắn đã chuẩn bị quy trình sản xuất theo ISO nên mới đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật do đơn vị chứng nhận tem CR đưa ra. Còn nhiều cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm khác tôi biết là đang án binh bất động và cho công nhân nghỉ việc vì không chuẩn bị kịp quy trình sản xuất hoàn thiện như quy chuẩn trong vòng một hai tháng” - ông Huy nói.

Ông Lương Thanh Liêm, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hùng Hậu, chủ thương hiệu mũ bảo hiểm Hùng Hậu, cũng cho rằng việc áp quy chuẩn mới quá gấp khiến doanh nghiệp trở tay không kịp. Văn bản ban hành tháng 4-2008 mà tháng 6 mới công bố. Đến tháng 9 thì Trung tâm 3 tập huấn kỹ thuật cho doanh nghiệp một lần, rồi sau đó, ngày 15-11 áp quy chuẩn mới luôn. Nội việc chạy theo quy chuẩn đã khiến doanh nghiệp tổn hao tài chính nặng nề. “Chúng tôi gần như phải làm lại từ đầu, từ thuê tư vấn kỹ thuật, thay đổi khuôn mẫu làm vỏ, mốp xốp... Việc này làm doanh nghiệp tiêu tốn hàng trăm triệu đồng” - ông Liêm cho biết.

Ngoài áp quy chuẩn quá nhanh thì việc cơ quan quản lý thông tin không rõ ràng về mũ bảo hiểm thời trang đã khiến loại mũ này bị vạ lây. “Thực tế cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ văn bản pháp luật nào nói cấm mũ bảo hiểm này. Vậy mà không hiểu sao nhiều báo, đài cứ thông tin là cấm khiến người tiêu dùng quay lưng” - ông Liêm than thở.

Ông Nguyễn Tấn Đời, chủ cơ sở Tấn Lộc, cho rằng một khi chưa có biện pháp quản lý con tem CR hiệu quả mà áp dụng quy chuẩn này ngay là việc làm quá vội.

Đáng lẽ khi ban hành quy chuẩn này, cơ quan quản lý phải giới thiệu luôn con tem chống giả. Thời gian qua, thị trường mũ bảo hiểm lộn xộn là do mũ dán tem CS kém chất lượng tràn lan. Nếu đã áp quy chuẩn mới mà vẫn cho các doanh nghiệp tự in tem CR thì rồi đây thị trường sẽ xuất hiện mũ bảo hiểm dán tem CR kém chất lượng như đã từng xảy ra với mũ dán tem CS. “Với công nghệ in hiện nay thì chỉ tốn năm triệu đồng là có thể in ra một trăm ngàn con tem CR như quy định” - ông Đời cho biết.

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Tất Thắng, Phó Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, cũng cho rằng đúng là các cơ quan quản lý áp dụng quy chuẩn mới quá cập rập. Đáng lẽ ra phải có hướng dẫn, tập huấn kỹ càng về kỹ thuật cho doanh nghiệp sản xuất rồi mới ấn định thời gian áp dụng.

Người tiêu dùng vẫn ngơ ngác

Chị Xuân Hồng, nhân viên kinh doanh một công ty bất động sản ở quận 1, TP.HCM, cho biết hiện tại vẫn đội mũ bảo hiểm cũ. “Tôi không biết mũ bảo hiểm dán tem CS khác với mũ dán tem CR như thế nào. Mới đây, tôi định mua mũ bảo hiểm thời trang mới nhưng đọc báo, nghe đài cứ thấy các cơ quan quản lý phát biểu không thống nhất, lúc nói cấm mũ dán tem CS, lúc lại nói không. Rồi mới đây lại nói cho phép hai con tem chất lượng cùng tồn tại. Vì thông tin quá nhiễu nên tôi quyết định chưa mua mũ mới” - chị Hồng bộc bạch.

Ghi nhận nhanh của Pháp Luật TP.HCM tại các điểm bán mũ bảo hiểm uy tín như cửa hàng BaoHan sport (quận 10), đường Phạm Hồng Thái (quận 1), Hồng Bàng (quận 11)... cho thấy người tiêu dùng vẫn không phân biệt đâu là mũ bảo hiểm dán tem CS, đâu là mũ bảo hiểm dán tem CR.

Ông Bùi Văn Hiếu, chủ cửa hàng BaoHan Sport (319 Cách Mạng Tháng Tám, quận 10), cho biết dù mũ bảo hiểm dán tem CR đã bày bán nhưng nhiều người vẫn chọn mua mũ dán tem CS. “Về cơ bản, hai loại mũ này không có gì khác nhau. Có khác là khác ở chỗ con tem nhưng phần đông khách hàng vẫn chọn mua theo sự tư vấn của người bán. Thậm chí có cảnh sát giao thông đến cửa hàng mua mũ cho người thân cũng không biết quy định mới về mũ bảo hiểm là thế nào” - ông Hiếu cho biết.

Chính vì cơ quan quản lý thông tin về mũ bảo hiểm còn mập mờ nên hiện nay thị trường này gần như đóng băng. Các nhà phân phối không lấy hàng mới vào mà hạ giá để bán ra hàng tồn, còn người tiêu dùng thì có tâm lý chờ chứ chưa vội mua mũ bảo hiểm dán tem CR.