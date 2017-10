Thế giới di động Top 5 nhà bán lẻ vượt trội

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động vừa nhận được giải thưởng là một trong năm nhà bán lẻ vượt trội (Best-of-the-Best Award) trong số 500 nhà bán lẻ của khu vực châu Á-Thái Bình Dương do Tạp chí bán lẻ châu Á (Retail Asia) và Tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor bình chọn.

Tại sự kiện diễn ra ở Kuala Lumpur (Malaysia) Thế giới di động còn được vinh danh nhà bán lẻ số 1 tại Việt Nam (giải vàng).

Best of the Best Award là hạng mục giải thưởng chỉ dành cho các nhà bán lẻ hàng đầu (nhận giải vàng) ở mỗi nước. Trong số các nhà bán lẻ hàng đầu này, ban tổ chức sẽ chọn ra top các nhà bán lẻ vượt trội, trong đó tính đến nhiều tiêu chí như tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, những ưu thế vượt trội về dịch vụ, marketing, mạng lưới phân phối, công nghệ, quản trị… những lợi thế cạnh tranh mà công ty mang đến cho khách hàng.



Ban tổ chức sẽ chọn ra top các nhà bán lẻ vượt trội, trong đó tính đến nhiều tiêu chí như tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, quản trị...

Với tổng doanh thu năm 2016 đạt hơn 2 tỉ USD, tăng 77% so với năm 2015, Thế giới di động đã trở thành doanh nghiệp duy nhất đại diện cho Việt Nam nhận giải thưởng Top 5 nhà bán lẻ vượt trội châu Á-Thái Bình Dương cùng với bốn đại diện khác đến từ Hong Kong, Indonesia, Malaysia và Philippines.



Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương được xếp hạng dựa trên nghiên cứu, khảo sát kết quả kinh doanh hằng năm của các doanh nghiệp đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Úc, Trung Quốc, Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đài Loan và Việt Nam do Tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor International thực hiện.

Các tiêu chí bình chọn dựa trên doanh thu bán lẻ, mức tăng trưởng, diện tích dành cho kinh doanh bán lẻ và số lượng cửa hàng. Từ đó, ban tổ chức chọn ra 500 doanh nghiệp xuất sắc nhất vào bảng xếp hạng và danh sách 10 nhà bán lẻ hàng đầu của mỗi quốc gia.