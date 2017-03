Thêm 60.000 tỉ đồng nợ xấu đã được xử lý

Đây là hàng loạt chỉ số quan trọng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra trong cuộc họp báo chiều qua (11-8), về hoạt động ngân hàng những tháng đầu năm và định hướng hoạt động những tháng cuối năm 2016.

Cụ thể, trong bảy tháng đầu năm 2016, tổng phương tiện thanh toán tăng 9,45%, huy động vốn tăng 9,94% (huy động bằng VND tăng 12,28%, bằng ngoại tệ giảm 6,25%), so với cuối năm 2015. Tín dụng tăng 8,54% cao hơn so với cùng kỳ. Thanh khoản của các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục được đảm bảo và có dư thừa, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng giảm so với cuối năm trước.

Từ cuối tháng 5-2016, NHNN đã chỉ đạo các TCTD thực hiện các biện pháp cân đối vốn duy trì ổn định lãi suất huy động, tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay; ban hành thông tư sửa đổi quy định các giới hạn, tỉ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, trong đó điều chỉnh tỉ lệ nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn giảm dần theo lộ trình, đã góp phần hỗ trợ giảm áp lực lãi suất cho các TCTD.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, mặt bằng lãi suất của các TCTD về cơ bản diễn biến ổn định. Từ cuối tháng 4-2016, các ngân hàng (NH) đã giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn và đưa lãi suất cho vay trung và dài hạn về tối đa 10%/năm đối với các khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Theo NHNN, đến cuối tháng 6-2016, tỉ lệ nợ xấu của toàn hệ thống là 2,58%, giảm so với mức 2,78% vào tháng 5-2016.

Theo số liệu do các TCTD và Công ty Quản lý tài sản - VAMC báo cáo, tổng các khoản nợ xấu được xử lý trong sáu tháng đầu năm 2016 đạt 59,71 ngàn tỉ đồng (giảm 14,55% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, bán nợ cho VAMC (8,88 ngàn tỉ đồng), khách hàng trả nợ (30,98 ngàn tỉ đồng), sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu (7,24 ngàn tỉ đồng).