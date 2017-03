Thêm DN thông báo không nhập nguyên liệu của Fonterra

Cụ thể Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam, Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam. Riêng Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam mặc dù có sử dụng loại nguyên liệu sữa bột khác nhập từ New Zealand cho sản phẩm Minute Maid Nutriboost nhưng nguyên liệu này bảo đảm an toàn.

Theo Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, trong tuần qua đã kiểm tra chuyên ngành quản lý thị trường 30 vụ, tăng 28 vụ so với tuần trước, xử phạt vi phạm hành chính 13 vụ, thu hơn 690 triệu đồng.

Đáng chú ý vào ngày 6-8, Đội Quản lý thị trường 12B kiểm tra cửa hàng tạp hóa tại số 616, tổ 1, khu phố 1, phường Đông Hưng Thuận. Đội tạm giữ hàng hóa không hóa đơn chứng từ gồm 18 chai sữa Abbott hiệu Pediasure loại 237 ml, 18 chai sữa Abbott hiệu Ensure loại 237 ml, 21 hộp sữa Abbott hiệu Ensure loại 397 g do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, đội còn tạm giữ 24 lon sữa Abbott hiệu Ensure Vanilla loại 250 ml do Hà Lan sản xuất, hai thùng sữa Abbott hiệu Grow 1, sáu thùng sữa Abbott hiệu Grow 3, hai thùng sữa Abbott hiệu Ensure Gold, năm thùng sữa Abbott hiệu Grow G-Power do Ireland và Mỹ sản xuất.

Chi cục cũng đã chỉ đạo các đội rà soát các điểm kinh doanh sữa mang nhãn hiệu Similac GainPlus Eye-Q thuộc 10 lô sữa bị nhiễm vi khuẩn Clostridium Botulinum nhập khẩu vào Việt Nam. Đến nay, các đội chưa phát hiện việc bày bán loại sữa nói trên.

TRẦN NGỌC - TÚ UYÊN