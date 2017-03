Thêm nhiều mặt hàng vào danh sách bình ổn giá

Mục đích của việc bổ sung danh mục hàng bình ổn nhằm giúp người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn cho bữa ăn hàng ngày, với giá cả hợp lý. Nhất là hiện nay, do ảnh hưởng thời tiết, mưa lũ, dịch bệnh... khiến giá cả lương thực thực phẩm không ngừng leo thang.

Giống như 8 nhóm hàng tham gia bình ổn từ tháng 6, giá bán của Công ty Phú Cường (chịu trách nhiệm bình ổn thủy hải sản) phải thấp hơn 10% so với sản phẩm cùng loại trên thị trường và duy trì cho đến tháng 3/2011.

Báo cáo của Sở Công Thương sau 4 tháng triển khai chương trình bình ổn giá tại TP HCM cho thấy các doanh nghiệp đủ hàng cung cấp cho thị trường theo nhiệm vụ được giao. Giá đăng ký bình ổn đúng như mức đã cam kết hôm 21/6.

Tuy nhiên, tại các chợ truyền thống, lương thực thực phẩm biến động mạnh. Rau củ quả các loại, gạo, gia vị... liên tục tăng trong khoảng 2 tháng nay. Nhiều loại rau củ tăng gấp đôi so với nửa tháng trước, do lũ lụt tàn phá hàng loạt vườn rau của nhà nông. Giá một số loại gạo hiện tăng vài trăm đồng đến trên 4.000 đồng một kg. Ngoài nguyên nhân nhiều hecta hoa màu, lương thực ngập trong vùng lũ, thì nhu cầu mua gạo để cứu trợ cũng khiến giá lương thực có xu hướng tăng lên trong những ngày qua.

Trứng và thịt gia cầm, đường, dầu ăn... ngoài thị trường cũng biến động giá khá mạnh, do chi phí tăng, tỷ giá điều chỉnh, khó mua nguyên liệu chế biến. Dầu ăn tăng 2.000-3.000 đồng so với cách đây 2 tháng. Gà thả vườn, gà công nghiệp, vịt đắt thêm 5.000 đồng so với tháng 8.

Theo Sở Công Thương, hiện tại, các doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn hàng cho tiêu thụ dịp Tết. Số lượng hàng tham gia bình ổn đã đủ, thậm chí vượt chỉ tiêu được giao gấp 5 lần.

9 nhóm hàng thuộc diện bình ổn tại TP HCM năm 2010 và Tết Tân Mão 2011: gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản.

Theo Bạch Hường (VNE)