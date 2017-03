Thép nội tăng giá trở lại

Theo Phan Hùng ( VNN)



Bộ Công thương dự báo, giá thép sẽ còn tiếp tục xu hướng tăng trong tháng 12.Hiện giá bán lẻ thép trên thị trường dao động quanh mức 11,7-12,7 triệu đồng/tấn ở phía Bắc và 11,6-12,8 triệu đồng/tấn ở phía Nam.Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, lượng thép bán ra tháng 11 ước đạt 350.000 tấn, tăng khoảng 63.000 tấn so với tháng 10. Nhu cầu quay lại đã giúp thép trong nước “bắt lại” đà tăng giá sau một tháng liên tục “xuống nước” trước sức ép cạnh tranh của thép ngoại.Tổng Công ty Thép Việt Nam cho biết, giá bán tại nhà máy, chưa VAT của các đơn vị trực thuộc và liên doanh đã tăng 50.000-150.000 đồng/tấn so với giữa tháng 11.Phía Bắc, thép VPS, GT Thái Nguyên đã lên mức 11,2-11,4 triệu đồng/tấn. Phía Nam, thép Miền Nam, Vinakyoei… cũng đã điều chỉnh giá bán lên thêm200.000 đồng/tấn so với hai tuần trước.Ở cả hai miền, mức tăng này tuy vẫn kém 180.000-200.000 đồng/tấn mới đạt đến ngưỡng giá hồi tháng 10, song xu hướng thị trường tháng tới sẽ còn lên nữa.Các doanh nghiệp thép cho biết, giá thép tăng do mùa xây dựng đã vào giai đoạn gấp rút nhưng nguyên nhân chính là do giá nguyên liệu nhập khẩu tăng lên. Hiện giá chào phôi thép lẫn thép phế thế giới tăng khoảng 10-20 USD/tấn, nhưng qua “cộng hưởng” của giá USD và xăng dầu tăngkhiến chi phí đầu vào đội lên đáng kể.Thép ngoại vẫn tiếp tục là đối thủ cạnh tranh “sát ván” của thép trong nước, nhất là thép cuộn cán nguội từ Nga và Trung Quốc.Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 10, đã nhập khẩu hơn 8 triệu tấn thép. Trong khi, tính đến hết tháng này, tồn kho thép thành phẩm vẫn còn 250.000 tấn, phôi chuẩn bị cho sản xuất tháng 12 là 450.000 tấn.Vì thế, các doanh nghiệp trong Hiệp hội Thép Việt Nam lại tiếp tục kiến nghị lên Chính phủ xin được bảo hộ thép trong nước. Đây là động thái thường xuyên và quen thuộc của ngành thép mỗi khi không cạnh tranh được với hàng giá rẻ từ bên ngoài.