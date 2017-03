Thép quay đầu tăng giá sau 4 lần giảm liên tiếp

Với mức tăng như trên, giá giao tại nhà máy chưa bao gồm VAT dao động quanh mức 12,2 đến 12,8 triệu đồng mỗi tấn.



Với mức tăng từ 100.000 đến 500.000 đồng/tấn. Hiện nay, giá thép tại nhà máy (chưa bao gồm VAT) đang dao động quanh mức 12,2 đến 12,8 triệu đồng/tấn. Như thép thép Việt Hàn, tăng khoảng 200.000 đồng mỗi tấn. Thép Việt Đức có mức tăng thấp nhất 100.000 đồng mỗi tấn.



Lý giải cho việc tăng giá thép lần này, đại diện hiệp hội thép cho rằng do phôi và thép phế trên thế giới đang nhích dần. Theo đó, phôi thép từ 500 USD lên tới 560 USD mỗi tấn. Thép phế cũng tăng từ 350 USD lên 380 USD.



Trong khi đó, các nhà máy sản xuất thép trong nước đã tiêu thụ hết lượng thép tồn kho, hiện đang nhập khẩu phôi, thép phế liệu với giá cao hơn so với tháng 6 (phôi thép tăng từ 500 lên 560 USD/tấn, thép phế tăng từ 340 lên 380 USD/tấn). Vì vậy, việc tăng giá là tất yếu.



Theo dự báo của Hiệp hội thép Việt Nam, lượng thép tiêu thụ trong tháng 7 cũng sẽ tăng hơn so với 3 tháng qua, đạt khoảng 360.000 - 390.000 tấn.





(Theo Dân trí)