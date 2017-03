Thép tiếp tục giảm giá

Công ty cổ phần Thép Việt vừa thông báo giảm từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng mỗi tấn tùy loại. Cụ thể, thép cây và thép cuộn giao tại nhà máy dao động quanh mức 12,54 triệu-13,14 triệu đồng mỗi tấn.

Tổng công ty Thép Việt Nam trụ sở phía Nam cũng giảm 50.000-100.000 đồng mỗi tấn đối với thép cuộn và cây. Cụ thể, giá thép cuộn hiện giữ mức 12,57-12,62 triệu đồng mỗi tấn. Thép cây khoảng 13,12 triệu đồng mỗi tấn.

Ông Phạm Chí Cường, chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, cùng với phía Nam, nhiều công ty thép ở miền Bắc cũng giảm giá như thép Hòa Phát, Thái Nguyên. Hiện hầu hết giá thép dao động quanh mức 13,2 đến 13,7 triệu đồng mỗi tấn (chưa bao gồm thuế VAT), giảm từ 200.000 đến 300.000 đồng.

Đây là đợt giảm giá thứ ba của các doanh nghiệp thành viên kể từ tháng 5 tới nay. Mức giá lần này giảm nhẹ hơn so với hai đợt trước. Theo ông Cường, giá đi xuống do nguyên liệu đầu vào giảm mạnh, phôi và thép phế giảm từ 40-50 USD mỗi tấn so với tháng trước.

Tình hình tiêu thụ chậm hơn do bắt đầu vào mùa mưa. Riêng tháng 5, sức tiêu thụ giảm một nửa so với hai tháng trước, còn khoảng 200.000 tấn. "Thêm vào đó, nhiều doanh nghiệp đồng loạt xả hàng. Trước tình hình cung nhiều, cầu ít, các doanh nghiệp phải điều chỉnh mức giá cho hợp lý hơn", ông Cường nhận định.

Theo Bách Hợp ( VNE)