Thí điểm cấp chứng thư điện tử cho thủy sản sang EU

TRACES là hệ thống được sử dụng hoàn toàn trên website do EU xây dựng. Dựa trên hệ thống này, cơ quan thẩm quyền các nước sẽ cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh (chứng thư) điện tử cho động vật và sản phẩm có nguồn gốc từ động vật xuất nhập khẩu giữa các nước trong EU và các nước từ bên ngoài EU.

Theo Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Nafiqad), việc cấp chứng thư điện tử này sẽ được thống nhất áp dụng trong thời gian tới đối với tất cả lô hàng thủy sản của các doanh nghiệp được phép chế biến, xuất khẩu sang thị trường EU.

Trong giai đoạn thí điểm từ ngày 4-5-2015, sáu doanh nghiệp chủ động lựa chọn sản phẩm thực hiện, có thể chỉ thí điểm đối với các lô hàng có thông tin đơn giản, đồng nhất về chủng loại, thuận lợi cho việc tra cứu, chứng nhận.

MINH LONG