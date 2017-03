Thị trường 10 ngày sau khi thực hiện không tăng giá

Giá thép sẽ ổn định trong tháng 4

Sau một thời gian biến động mạnh, giá thép đã chững lại và có khả năng đi xuống. Giá thép trên thị trường tự do đang được bán ra với giá 17.200.000 đồng/tấn; giá của Nhà máy Gang thép Thái Nguyên niêm yết tại các cửa hàng là 16.117.000 đồng/tấn, mức giá này không hề thay đổi so với cách đây 1 tháng. Nguyên nhân chủ yếu là do các công trình xây dựng hoạt động cầm chừng, thậm chí dừng thi công nên lượng thép tiêu thụ rất chậm.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, các DN đã thực hiện cam kết giữ nguyên giá trong tháng 4. Một đại lý thép Thái Nguyên tại Hà Nội cho biết: "Tổng công ty Thép Việt Nam đã yêu cầu 7 nhà máy thành viên không tăng giá và giữ nguyên giá trong tháng 4 này, đồng thời ưu tiên bán thép với giá như tháng 3 cho các công trình".

Một nguyên nhân nữa khiến lượng thép tiêu thụ chậm là do lượng thép NK tăng rất mạnh. Riêng tháng 3/2008, ước nhập hơn 60.000 tấn, nâng tổng số thép nhập trong quí I lên gần 200.000 tấn, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý là, giá thép Trung Quốc thấp hơn thép sản xuất trong nước từ 300.000- 500.000 đồng/tấn. Như vậy, gần như chắc chắn giá thép sẽ không có nhiều biến động trong tháng 4 này, chấm dứt 3 tháng giá thép leo thang chóng mặt và ảnh hưởng mạnh tới thị trường vật liệu xây dựng trong nước.

Giá phân bón “hạ nhiệt”

Hiện nay nhiều đại lý vật tư nông nghiệp ở miền Bắc và đồng bằng sông Cửu Long đã bán phân bón cho nông dân với giá giảm so với đầu tháng 3/2008. Tại Tam Bình, Vĩnh Long trong 3 ngày qua giá phân DAP Trung Quốc là 870.000 đồng/bao (loại 50kg), một vài đại lý cấp 2 còn bán phân DAP Trung Quốc cho nông dân với giá 830.000 đồng/bao, giảm khoảng 150.000-200.000 đồng/bao so với cách đây một tháng.

Ngày 3/4, ông Đinh La Thăng- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết: “Cùng với Chính phủ, ngành dầu khí tích cực triển khai các giải pháp kiềm chế lạm phát, theo đó, Đạm Phú Mỹ sẽ giảm giá bán phân đạm trong quý II so với quý I/2008”.Để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất đảm bảo đạt 136.000 tấn đạm trong quý II, Tổng công ty CP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí đã NK 100.000 tấn phân urê trong quý I và tiếp tục nhập thêm 100.000 tấn trong quý II.

PetroVietnam tiếp tục hoàn thiện và phát triển các mạng lưới đại lý phân phối phân bón phục vụ tận tay nông dân, thực hiện chính sách một giá trên toàn quốc và các đại lý chỉ được hưởng hoa hồng.

Giá thực phẩm: xu hướng giảm

Tại TP. Hồ Chí Minh, sau một thời gian tăng giá mạnh, giá gạo các loại có dấu hiệu chững lại, một số giảm nhẹ. Trong khi đó ngày 7/4, giá thịt heo bán buôn về các chợ đầu mối đã giảm nhẹ 1.000-2.000 đồng/kg, giá bán lẻ giảm 3.000- 5.000 đồng/kg so với tuần trước. Giá thịt dọi ở miền Bắc chỉ còn 55.000- 60.000 đ/kg; miền Nam: 61.000 đ/kg, giảm 4.000 đồng, thịt đùi 67.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng, thịt nạc 72.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng.

Giá heo hơi tại các trang trại miền Đông Nam bộ cũng giảm 500-1.500 đồng/kg. Ngược lại, đến thời điểm này, giá nhiều mặt hàng thực phẩm trên địa bàn Hà Nội vẫn không hề giảm. Có thể thấy rõ qua 2 mặt hàng chủ lực là gạo và thịt. Điều dễ thấy là giá gạo ở các chợ không có sự ổn định, đồng nhất. Trong khi mức giảm phổ biến của một số loại gạo bình dân tối đa chỉ 200đồng/kg, thì giá các loại gạo ngon lại tăng tới 500- 700 đồng/kg.

Từ ngày 10/4, giảm giá vé tàu từ 15% đến 7%

Chủ trương này của ngành đường sắt được đưa ra sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại hội nghị giữa Chính phủ và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước về kiềm chế lạm phát ngày 1/4 vừa qua. Giá vé sau khi giảm xuống bằng với mức giá vé cũ từng được Tổng công ty Đường sắt áp dụng trước khi có đợt điều chỉnh tăng giá mới đây.

Theo đại diện Tổng công ty Đường sắt, đây là một trong những hành động của ngành đường sắt để ủng hộ chủ trương kiềm chế lạm phát của Chính phủ. Việc giảm vé và cước tàu hỏa sẽ góp phần giảm chi phí vận tải nhiều loại vật tư và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Giá xi măng vẫn tăng

Chưa đến 10 ngày mà giá xi măng thị trường tự do tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đã tăng thêm 2.000- 5.000 đồng/bao (loại 50kg). Xi măng càng có thương hiệu, giá càng tăng mạnh. Ximăng Hà Tiên 1 hiện có giá bán lẻ 62.000 đồng/bao, tăng ít nhất 4.000 đồng/bao so với tháng ba.

Các thương hiệu khác như Holcim, Cotec, Chinfon có mức tăng 1.000- 3.000 đồng/bao. Trong khi đó, các DN sản xuất xi măng khẳng định kể từ cuối tháng 2/2008 đến nay không hề tăng giá. Giá xi măng giao tại nhà máy cao nhất thuộc về Nghi Sơn khi ở mức 53.250 đồng/bao, Hà Tiên 1 giá 53.000 đồng/bao, Cotec 50.250 đồng/bao... nhưng thực tế giá bán lẻ ngoài thị trường tự do vẫn "vù vù tăng".

Chênh lệch giữa giá bán của nhà sản xuất với giá mà người tiêu dùng bỏ tiền ra mua đang rơi vào các nhà phân phối với hàng loạt lý do đổ lỗi cho giá xăng tăng.