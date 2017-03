Thị trường 8/3 bắt đầu nhộn nhịp

Khảo sát nhiều cửa hàng hàng lưu niệm như A8- Khương Thượng, Tôn Thất Tùng, Đội Cấn (Hà Nội) và phố Pasteur quận 1, Nguyễn Đình Chiểu quận 3, Nguyễn Tri Phương quận 10 (TPHCM), thị trường quà tặng 8/3 chủ yếu hướng vào thị hiếu của giới trẻ. Đó là nhóm hàng truyền thống: thú bông, gối tim, kẹp tóc, khăn, móc khóa, thủy tinh cầu, tượng poly nhiều màu sắc, trang sức (vòng đeo tay, kẹp tóc, nơ các loại, dây chuyền, mắt kính)... và kẹo hình trái tim, chocolate.

Theo chị Lan Anh (phụ trách bán hàng lưu niệm trên phố Tôn Thất Tùng), thị trường quà lưu niệm trong những ngày này đặc biệt đông khách, gấp 2 đến 3 lần ngày thường. Theo chị Lan Anh, thượng đế chủ yếu là học sinh, sinh viên, mặt hàng ưa chuộng chủ yếu là gấu bông, khăn quàng cổ, kẹp tóc, nhẫn đôi...

Thú bông là một trong những quà tặng được học sinh ưa thích nhất. Ảnh: Vũ Lê.

Giá cả các mặt hàng quà tặng cũng chia thành nhiều bậc. Tại TP HCM, trong khi thú bông loại lớn có giá khoảng 1,5 triệu đồng một con, loại trung bình có giá tầm 400.000-500.000 đồng, thì gối tim bằng bông nhiều màu sắc nhí nhảnh chỉ tầm 140.000-200.000 đồng một chiếc. Các loại bóp nữ chia thành hai trường phái, loại dành cho phụ nữ 25-35 tuổi có giá cao nhất 650.000 đồng một chiếc. Riêng bóp nữ dành cho các bạn tuổi teen, sinh viên có kiểu dáng nhỏ nhắn, màu sắc sặc sỡ hơn có giá khá mềm, khoảng 100.000-200.000 đồng.

Một trong những nhóm sản phẩm được giới kinh doanh kỳ vọng hút hàng trong dịp 8/3 năm nay là các loại kẹp, nơ, dụng cụ buộc tóc, tượng poly ngộ nghĩnh và trang sức dành cho phái nữ. Kẹp nơ có đính hạt pha lê hoặc cườm có giá được xét vào loại mềm nhất, từ 10.000 đồng đến 550.000 đồng một chiếc. Nhóm hàng tượng poly phác họa các nhân vật hoạt hình nhí nhảnh kèm theo tượng đá phong thủy có giá tầm 100.000- 700.000 đồng một chiếc tùy chủng loại và kích cỡ cũng được dự báo sẽ hút khách trong dịp 8/3.

Nhiều chủ cửa hàng quà lưu niệm cho rằng, nguyên nhân thị trường quà tặng 8/3 năm nay không có nhiều hàng "độc" vì đợt thất thu dịp cao điểm ngày lễ tình nhân 14/2 (mùng 1 Tết) khiến giới kinh doanh nặng tâm lý phòng thủ. Không ít chủ cửa hàng bán quà lưu niệm than phiền, thị trường quà tặng nhiều năm trở lại đây khá thất thường. Đơn cử như ngày lễ tình nhân 2010 rơi vào hôm mùng 1 Tết Nguyên đán nên bị giảm tầm ảnh hưởng đối với giới trẻ, dẫn đến sức mua không cao. Thống kê của giới kinh doanh quà tặng, doanh thu ngày 14/2 bị giảm 40% so với những dịp lễ tình nhân các năm trước nên không ai dám kỳ vọng nhiều vào dịp 8/3.

Anh Toàn, quản lý shop Chip Chip (TP HCM) có chục năm kinh nghiệm kinh doanh hàng lưu niệm cho biết, sức mua của thị trường quà tặng không theo một quy luật nào, thậm chí khá ngẫu hứng và đầy bất ngờ. Đôi khi những dự báo, kỳ vọng chỉ có giá trị tham khảo. Anh nhận định sức mua của thị trường quà tặng 8/3 năm nay chỉ tăng nhẹ 10-15%, nếu diễn biến tốt, sức mua có thể tăng nhiều nhất là 20-25% so với ngày thường. Đợt cao điểm sẽ rơi vào hôm 6-7/3 vì đây là ngày làm việc, đi học, mọi người có cơ hội gặp nhau để trao quà tặng thể hiện thành ý.

Nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội cũng tưng bừng khuyến mãi nhân dịp mùng 8/3. Tiêu biểu phải kể đến Shop J&L giảm giá 20% các sản phẩm, tiêu biểu găng tay len và tất ống chỉ còn mức 100.000 đồng đến 170.000 đồng. Cửa hàng thời trang công sở Ivymoda cũng tung chiêu khuyến mại cho 2.000 sản phẩm. Mỗi loại thời trang giảm giá đến 99.000 đồng từ 23/2 đến hết 10/3. Không chịu thua kém, shop LE.M Boutique tại Hàng Bông cũng đưa ra hình thức khuyến mại hấp dẫn giảm giá 10% tất cả mặt hàng túi xách, thắt lưng, ví da, giầy dép nhãn hiệu Louis Vuition, Hermes nhân ngày quốc tế phụ nữ. Trang phục lót Minoshe cũng giảm giá chỉ còn 38.000-83.000 đồng áp dụng từ 15h đến 20h trong 3 ngày vàng 6, 7, 8/3/2010.

Một bạn nam chọn quà tặng tại cửa hàng Chip Chip chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Vũ Lê.

Shop hoa tươi vẫn giữ truyền thống khởi động thị trường từ đầu tháng để chuẩn bị cho ngày cao điểm 8/3. Một số nơi phân phối hoa lề đường cũng treo biển nhận đặt hoa tươi từ hôm 2/3. Nhiều hàng hoa trên phố Kim Mã, Kim Liên, Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) cho biết, giá cả hàng hoa đã tăng nhẹ, khoảng 10% so với ngày thường. Chị Trúc Quỳnh, chủ cửa hàng hoa trên phố Kim Mã cho hay, trong khi ngày Valentine hoa hồng khá đắt đỏ, thì mùng 8/3, giá hoa dự kiến sẽ tăng đều ở tất cả lọai từ hoa lan, ly, hồng, thạch thảo... "Thông thường, mùng 6-8, thị trường hoa sẽ sôi động. Có khả năng, giá cả sẽ tăng gấp 3-4 ngày thường", chị Quỳnh chia sẻ.

Chị Linh, nhân viên một cửa hàng hoa gần chợ Bến Thành (TP HCM) cho biết, giá hoa tươi dịp cao điểm ngày quốc tế phụ nữ sẽ tăng trung bình 15-20% so với ngày thường nhưng không vượt quá ngưỡng tăng giá của dịp lễ tình nhân. Chị Linh cho hay, theo lệ thường, hoa tươi luôn được đặt hàng và dự trữ trước từ 1 tuần đến 10 ngày so với đợt cao điểm và sẽ được tiêu thụ dần từ ngày 6/3 trở đi.

Các siêu thị Co.opMart, Big C, Intimex cũng không bỏ lỡ dịp 8/3 để tung ra hàng loạt chương trình giảm giá. Giám đốc đối ngoại siêu thị Big C Dương Thị Quỳnh Trang cho biết, để chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3, đơn vị sẽ giảm giá 10-15% cho 40 mặt hàng thời trang, may mặc (quần áo, giỏ xách), gia dụng, hóa mỹ phẩm đến thực phẩm… từ cuối tháng 2 đến hết ngày 8/3. Trong đó có nhiều mặt hàng hóa mỹ phẩm đã được gói sẵn dưới hình thức quà tặng rất tiện dụng cho khách hàng.

Còn Co.opMart giảm giá 10-20% khoảng 800 mặt hàng thực phẩm thiết yếu để chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Trong đó có 300 sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và thời trang nữ giảm giá lên đến 40%, cùng những chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng nữ. Ngoài ra, Co.opMart thực hiện chương trình tích 8 điểm sẽ được tặng 3 điểm dành cho nữ khách hàng có thẻ thành viên Co.opMart và thẻ VIP. Theo đó, tài khoản thẻ của khách hàng nữ sẽ được cộng dồn điểm: cứ 8 điểm mua hàng được tặng 3 thêm điểm thưởng. Bên cạnh đó, hệ thống Co.opMart cũng tổ chức từ thiện “Chia sẻ lòng vàng” với 1.199 phần quà tặng phụ nữ nghèo tại các địa phương từ ngày 15 đến 21/3.

Tại siêu thị Intimex, trong ngày 8/3, tất cả các khách hàng có hóa đơn thanh toán từ 400.000 đồng trở lên đều được thẻ mua hàng trị giá 30.000 đồng. Ngoài ra, siêu thị còn kèm theo các chương trình khuyễn mại tặng quà ngay trên sản phẩm.

Theo Trung Tín - Bách Hợp (VNE)