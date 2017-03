Thị trường bánh Trung thu “nóng” dù kinh tế khó khăn

Theo bà Trần Thị Ánh Nguyệt, Giám đốc Brodard Bakery, dự kiến năm nay Brodard tung ra 150 tấn bánh, tăng hơn 10% so với năm 2011, hệ thống phân phối từ 12 cửa hàng tăng lên 15 cửa hàng. Công ty Kinh Đô cho biết năm nay dự kiến đưa ra thị trường khoảng 2.100 tấn bánh, tăng khoảng 5% so với năm trước.

Cũng theo các doanh nghiệp, do vật giá gia tăng, dù đã cố gắng nhưng mức giá bánh cũng sẽ tăng khoảng 5%-10% so với năm trước. Để cạnh tranh, doanh nghiệp hướng đến xây dựng các dòng bánh an toàn vệ sinh và bắt mắt hơn.

BÁ HUY