Thị trường bất động sản đã giảm đến đáy ?

ÔNG LÊ HOÀNG CHÂU: Xem lại tín dụng đối với bất động sản Để đưa thị trường BĐS phát triển bền vững, cần phải có nỗ lực từ phía Chính phủ trong việc hoàn thiện các chính sách liên quan đến thị trường. Tuy nhiên, đã đến lúc Chính phủ cần xem xét lại chính sách tiền tệ đối với thị trường BĐS. Sở dĩ có tình trạng bong bóng trên thị trường BĐS trong thời gian qua là do giới đầu cơ đẩy giá, nhưng một phần cũng là do nguồn cung trên thị trường còn hạn hẹp, chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Nếu chính sách tiền tệ vẫn tiếp tục bị thắt chặt thì nhiều doanh nghiệp BĐS sẽ phải điêu đứng, nguồn cung hạn hẹp hoặc giá cả cũng sẽ bị đẩy lên cao do lãi suất ngân hàng đang quá cao. T.Huyền