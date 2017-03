Thị trường bất động sản: Những khu vực "nóng"

* TPHCM: Giá đất liên tục tăng

- Tại quận 2, giá đất các dự án lân cận khu đô thị mới Thủ Thiêm đạt đỉnh 45 đến 50 triệu đồng - cao nhất từ trước đến nay. Dự án khu đô thị mới An Phú - An Khánh, đất mặt tiền đường song hành Xa lộ Hà Nội, đạt 50 triệu đồng/m2. Các vị trí không thuận lợi trong dự án, tháng 8.2007 giá phổ biến từ 18 đến 22 triệu đồng/m2 thì nay đã vọt thẳng lên đến 25 - 28 triệu đồng/m2.

Các dự án khác như Huy Hoàng, mặc dù không có vị trí đắc địa bằng An Phú - An Khánh nhưng nhờ quy hoạch tốt cũng đạt giá 45 đến 50 triệu đồng/m2. Giá đất của các dự án trong khu đô thị mới nam Sài Gòn và lân cận trong tháng 9 tương đối yên ổn thì sang tháng 10 tăng liên tục.

Chẳng hạn, dự án của Cty Trung Sơn, tháng trước giá từ 18 đến 24 triệu đồng/m2 (trừ các vị trí đắc địa) nay đã vọt lên trên 30 triệu đồng/m2... Các dự án hạng trung tháng trước giá nền nhà 11 -12 triệu đồng/m2 thì nay khó mà tìm thấy dự án nào có giá dưới 15 triệu đồng/m2.

Nhận định: Thị trường đất dự án chỉ 10 tháng đầu năm 2007 tăng giá hơn 300%. Nhiều chuyên gia cho rằng nguồn cung khan hiếm đóng vai trò quyết định. Cụ thể: Từ khi Luật Đất đai 2003 và NĐ 181(cấp phân lô bán nền) có hiệu lực, thị trường nhà đất không có nguồn cung mới, khiến thị trường lâm vào cảnh thiếu hàng hoá trầm trọng.

Trên thực tế, thị trường đất dự án tại TPHCM trong vòng 5 năm nay giao dịch cũng chỉ xoay quanh các dự án như An Phú - An Khánh, Huy Hoàng, Văn Minh, Thế kỷ 21... (quận 2); Him Lam, Trung Sơn, Sadeco, Tân An Huy, Thái Sơn... (khu vực Nam Sài Gòn). Đó là chưa kể đến một số nguyên nhân khách quan: Gia tăng đầu tư từ nước ngoài, Việt kiều được mua nhà, hệ thống hạ tầng liên vùng được cải thiện...

* Hà Nội: Nhà chung cư đang "nóng"

Nếu thời điểm tháng 9.2007, giá nhà chung cư tại khu đô thị Mỹ Đình dao động ở mức 15 - 16 triệu đồng/m2 thì hiện nay (ngày 18.10) giá nhà chung cư tại đây đã lên tới 18 triệu đồng/m2.

- Nhà chung cư tại các khu Ngọc Khánh, Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh (đã đưa vào sử dụng) giá giao dịch từ 21 - 22 triệu đồng/m2.

- Toà nhà đa năng tại Làng Quốc tế Thăng Long - phố Trần Đăng Ninh dự kiến sẽ bán giá khoảng 17 triệu đồng/m2 cho khách đã góp vốn cách đây từ 2 năm trước. Khi đó mức giá dự kiến chỉ 11 triệu đồng/m2.

- 4 khu chung cư đông nam Trần Duy Hưng chuẩn bị khởi công, dự kiến mức giá 16 - 17 triệu /m2. Dự án chỉ có 200 căn hộ chung cư nhưng có hơn 2.000 đơn xin mua.

- Chung cư cũ nát ở các khu Giảng Võ, Thành Công, Nguyễn Công Trứ, Kim Liên, Trung Tự: Giá từ 13 - 15 triệu đồng/m2.

- Khu chung cư Yên Hòa Trung Kính chưa xây giá từ 15 - 16 triệu đồng/m2; những khu nhà đã xây giá từ 27 - 28 triệu đồng/m2. Đất biệt thự 60 - 70 triệu đồng/m2.

- Đất khu đô thị Văn Quán, Tây Hồ, Phú Thượng khoảng 20 triệu đồng/m2.

- Tuy nhiên các khu Gia Lâm, Sóc Sơn, Linh Đàm, Tứ Hiệp, Pháp Vân, Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh, Việt Hưng giá giao dịch không biến động vẫn ở mức 7 - 8 triệu đồng/m2. Đất chia lô, nhà liền kề, nhà vườn, biệt thự khoảng 20 triệu đồng/m2.

- Đất đô thị Sóc Sơn ở mức giá 5 - 6 triệu đồng/m2.

Nhận định: Thị trường nhà đất khu vực HN có "nóng" nhưng chưa "sốt". Đã có nhiều giao dịch mua bán thành công, đặc biệt là ở những khu nhà đất có quy hoạch ổn định nằm ở phía tây thành phố.