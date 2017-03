Thị trường BĐS tê liệt - Bài 2: Bong bóng chỉ xì chứ không nổ

Trước tình trạng hàng loạt doanh nghiệp bất động sản (BĐS) đang chờ chết vì sản phẩm không bán được trong khi tín dụng bị siết, dư luận tỏ ra lo ngại bong bóng BĐS sẽ nổ. Tuy nhiên, nhìn ở bình diện chung của thị trường, các chuyên gia kinh tế đều cho rằng nổ bong bóng BĐS là điều không có ở Việt Nam.

Giảm giá để thị trường đi vào ổn định

“Bong bóng BĐS chỉ nổ với ba điều kiện sau: Thu nhập bình quân đầu người cao (trên 5.000 USD/người/năm); tốc độ tăng trưởng GDP cao và liên tục trong nhiều năm; phụ thuộc vào chính sách tiền tệ/nền tảng tài sản (bản thân tài sản tạo ra tăng trưởng). Tuy nhiên, xét ba điều kiện đó, Việt Nam còn lâu mới đạt được và do vậy thị trường BĐS chưa nổ ngay được và đây vẫn là kênh được lựa chọn để đầu tư, ít ra trong khoảng một chục năm nữa…” - TS Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tiền tệ Quốc gia, nhận định.

Cũng bàn về vấn đề này, TS Phạm Đỗ Chí - chuyên gia kinh tế cho rằng: “Vốn đổ vào BĐS không phải mượn 100% từ ngân hàng nên không có chuyện bong bóng vỡ”. Nhưng theo ông Chí, thị trường này đi vào ổn định thì sản phẩm BĐS phải giảm giá xuống 30%, năm tới giảm tiếp xuống khoảng 10%-20% nữa. Có như vậy thị trường BĐS mới ổn định.

“Ở TP.HCM thì cái gọi là bong bóng ấy đã bắt đầu xì từ đầu năm 2008 đến nay rồi. Bởi bong bóng BĐS là sự bùng phát về giá cả cũng như nhà đầu tư… Đằng này ba năm nay BĐS có ngày nào sôi động đâu” - ông Lương Sĩ Khoa, Tổng Giám đốc Công ty Nhà đất Phú Gia, nhận định.

Tại một số dự án BĐS, khách hàng chủ yếu đi xem hơn là mua. Ảnh minh họa: M.THẢO

Để cứu thị trường BĐS, theo TS Trần Du Lịch, thành viên tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, giả sử có bong bóng thì cứ để cho nó nổ có khi còn dễ chịu hơn, chứ “ung nhọt” để lâu thì nó càng nặng. Tốt nhất phải tách ra để cho bong bóng BĐS xì dần từ từ.

Cần có hỗ trợ dự án nhà giá trung bình

Với tình hình kênh BĐS đóng băng như hiện tại, các dự án, các doanh nghiệp trong nước rất dễ bị doanh nghiệp, quỹ đầu tư nước ngoài thôn tính, mua rẻ tài sản. “Để tránh hiện tượng này, Chính phủ nên có cơ chế nới lỏng tín dụng cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính, có dự án minh bạch, dự án phục vụ nhà ở cho số đông người tiêu dùng. Tôi thấy trong Nghị quyết 11 ở phần thứ ba nêu bên cạnh mục tiêu chống lạm phát thì có vấn đề an sinh xã hội. Do đó nới tín dụng cho các dự án nhà giá trung bình cũng là một phần an sinh xã hội mà Chính phủ cần quan tâm” - ông Trần Văn Thiện, Chủ tịch HĐQT Công ty BĐS Song Phát, kiến nghị.

Một lãnh đạo Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS - Bộ Xây dựng cũng nhận định không phải phân khúc nào cũng trầm lắng. Nhu cầu về nhà ở trung bình, nhà ở giá thấp vẫn nhiều. Nhà giá thấp vẫn đắt hàng, có dự án chỉ có 500 căn hộ nhưng có hàng ngàn đơn xin mua, cung không đủ cầu. Vì vậy, không thể nói phân khúc thị trường này là trầm lắng. Căn hộ dưới 70 m2 thị trường đang cần nhiều. “Các nhà đầu tư phải nhắm vào cái mà thị trường đang cần. Các nhà đầu tư cứ nhắm vào căn hộ cao cấp thì có mấy người có đủ tiền mua” - vị này nói.

Mặt khác, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội BĐS Đồng Nai, cho rằng việc Chính phủ đưa ngành BĐS vào lĩnh vực phi sản xuất và chịu siết tín dụng như hiện nay là chưa thỏa đáng. Theo Bộ Xây dựng, thị trường BĐS không chỉ là ngành tạo cơ sở vật chất cho xã hội, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, mà còn góp phần tạo công ăn việc làm và thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển. Để xây dựng 1 m2 nhà ở cần 17-25 công lao động, chưa kể lao động sản xuất các loại vật liệu xây dựng. Mỗi một khối nhà chung cư khi đưa vào sử dụng sẽ tạo thêm trung bình 10 chỗ làm việc mới cho công tác quản lý vận hành.

“Thực tế lĩnh vực BĐS là trục xương sống chính của nền kinh tế của đất nước. Vì thế hiện nay siết tín dụng phi sản xuất chung cả ngành này là chưa thỏa đáng và không khéo nó có tác dụng ngược” - bà Hương nhận định.

Sẽ kiến nghị tám vấn đề Hiệp hội BĐS TP.HCM đang tập hợp những vướng mắc, bất hợp lý trong các văn bản pháp luật về thị trường, chính sách đang gây ách tắc kênh BĐS hiện nay để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Cụ thể có tám nhóm vấn đề nổi cộm như những quy định bất hợp lý trong Nghị định 71 (hướng dẫn Luật Nhà ở) về chuyển nhượng hợp đồng, chủ quyền, các sắc thuế của Bộ Tài chính, các đề xuất của Bộ Xây dựng ban hành gần đây, những bế tắc về tín dụng của thị trường BĐS... Trước mắt, hiệp hội sẽ tập hợp thành văn bản gửi cho đại diện UBND TP để khi họp Chính phủ sắp tới, đại diện ủy ban có ý kiến phát biểu, đề xuất tháo gỡ. Ông LÊ HOÀNG CHÂU, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM

YÊN TRANG - BÙI NHƠN